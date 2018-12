A la Une: au Mexique, Andrés Manuel López Obrador impose sa marque

Les premières décisions du nouveau président trouvent un large écho dans les journaux. A commencer par la vente de l’avion présidentiel. C’est à la Une du journal La Prensa, qui publie en manchette une photo du Boeing Dreamliner. « Bara-Bara », titre La Prensa sur la photo : « Pas cher pas cher », une allusion au fait que le Mexique va tenter de vendre l’avion aussi vite que possible. « L’avion présidentiel s’en va », ajoute le journal. Effectivement, il quittera Mexico lundi pour un aéroport de fret à San Bernardino, en Californie, où il sera préparé pour un acheteur potentiel. Le journal précise que 60 avions et 70 hélicoptères qui appartiennent au gouvernement seront également mis en vente prochainement. Andrés Manuel López Obrador, surnommé AMLO, comme les Mexicains et la presse appellent le nouveau président a d’ailleurs déjà inauguré sa « présidence d’austérité », remarque El Universal. Le journal publie en Une la photo du président en train de faire son check-in à l’aéroport de Mexico pour prendre un vol commercial en direction de Vera Cruz.

Commission de vérité sur les étudiants disparus

Autre décision du président : la mise en place d’une commission de vérité pour faire la lumière sur les circonstances de la mort des 43 étudiants d’Ayotzinapa. Andrés Manuel López Obrador doit annoncer officiellement ce lundi la création de cette commission. Dans une cérémonie prévue au palais présidentiel, en présence des familles de victimes, il signera un décret qui donnera le coup d’envoi d’une enquête approfondie. D’après le journal La Razon, des représentants des victimes participeront à cette Commission de vérité. Le porte-parole des familles de victimes Felipe de la Cruz demande au nouveau président que l’enquête soit menée notamment auprès des militaires et que leurs liens avec le trafic de drogue soient éclaircis.

Hommage à George Bush père

Aux Etats-Unis débute ce lundi 3 décembre 2018 un hommage national d’une semaine à l’ancien président George Herbert Walker Bush, décédé vendredi dernier à l’âge de 94 ans. Les journaux sont nombreux à se joindre aux hommages. L’ex-président républicain est très souvent comparé à son successeur qui occupe en ce moment la Maison Blanche. Et cette comparaison est plutôt à son avantage. Car comme l’écrit le Boston Globe, « le civisme dont il faisait preuve manque cruellement dans notre monde politique contemporain ». George H.W. Bush représente le parti républicain tel qu’il n’existe plus. C’était un patriote, un fervent républicain, mais il n’a jamais considéré la coopération avec les démocrates comme une trahison.

USA Today de son côté revient sur la dernière journée du 41e président des Etats-Unis. Il a mangé trois œufs le matin et a reçu la visite de son ami et ancien secrétaire d’Etat James Baker. USA Today publie un extrait de leur conversation : « Bon, alors qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui », a-t-il demandé à son ami. « On peut aller au ciel », lui a proposé Baker. « Ah oui, j’aimerais bien y aller », a répondu Bush. Un vœu exaucé quelques heures plus tard pour celui qui avait coutume de s’approcher du ciel à chaque grand anniversaire en le célébrant par un saut en parachute. La dernière fois qu’il a honoré cette tradition, c’était il y a 4 ans, pour son 90e anniversaire, rappelle USA Today.

La trêve dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine

Un accord qui permettra aux deux pays de souffler pendant un certain temps, écrit le New York Times. Mais la trêve évidemment ne résoudra pas le problème de fond, à savoir les divergences bien ancrées entre les Etats-Unis et la Chine. Plus qu’un véritable compromis, c’est un accord politique qui a permis à chaque partie de présenter ce « cessez-le-feu » comme une victoire.

Concours d’université pour les Amérindiens du Brésil

C’est une première au Brésil : l’université publique de Campinas près de São Paulo a facilité l’inscription des étudiants amérindiens. D’après O Globo, pour la première fois, les étudiants autochtones peuvent passer un concours d’entrée spécialement conçu pour eux. Le test tourne autour de leur vie quotidienne, sont abordées entre autres les menaces qui pèsent sur la santé des indiens et les difficultés de concilier tradition et modernité.