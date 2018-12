A la Une: Donald Trump face à l’opposition démocrate

L’échange musclé mardi à la Maison-Blanche entre le président et les deux dirigeants démocrates Nancy Pelosi et Chuck Schumer fait la Une de la presse nord-américaine. Comme presque tous les journaux, le New York Times publie sur son site internet la vidéo de cette conversation musclée. « Elle donne le ton pour les deux ans à venir », estime le journal. On ne peut qu’espérer que d’autres réunions en privés se dérouleront d’une manière plus apaisée, ajoute le News York Times. D’après le Washington Post, le président Donald Trump est confronté pour la première fois à une véritable opposition.

Alors qu’avant, il lui suffisait de donner des instructions tous les matins de son lit via Twitter, il doit à présent répondre à des questions sur ses propos contradictoires et mensongers. Les deux démocrates ont fait savoir au président que désormais, « le gouvernement est divisé ». Visiblement surprise par cet échange devant les caméras, Nancy Pelosi a lancé plus tard à ses collaborateurs: « J’ai l’impression d’avoir fait une compétition de chatouillement avec une mouffette ».

Le choix de la personnalité de l’année

Chaque année, le magazine américain Time choisit une « personnalité de l’année ». En 2018, ce sont plusieurs personnalités qui ont reçu cette distinction, hier. Et tous sont des journalistes. D’abord le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre au consulat d'Arabie à Istanbul, mais d’autres confères ont été honoré comme la journaliste philippine Maria Ressa, deux reporters birmans de l'agence Reuters, actuellement en prison, ainsi que la rédaction du journal local américain Capital Gazette qui a été la cible d’une attaque en juin dernier. Le lien entre ces personnalités ? Elles symbolisent, pour l'hebdomadaire, la recherche de la vérité et les risques qu'elle présente aujourd'hui.

Car « en temps normal, les médias américains font tellement partie de la vie publique que l’on ne les remarque même pas, un peu comme l’air que l’on respire. Mais les attaques constantes du président Trump contre la presse a rendu les médias à nouveau visibles. Toute tentative visant à questionner les faits et ceux qui recherchent honnêtement ces faits, met en doute le fonctionnement de la démocratie », conclut l’hébdomaire Time.

Manifestations violentes contre Evo Morales

En Bolivie, la ville de Santa Cruz a été le théâtre de violences survenues en marge d’une manifestation d’étudiants. C’est à la Une du journal La Razon : les étudiants protestaient contre l’autorisation obtenue par le président Evo Morales de briguer un quatrième mandat. Les bureaux du tribunal électoral local ont été incendiés. Les autorités accusent l’opposition d’être responsable de ces violences. L’opposition qui elle pointe du doigt le gouvernement, avançant l’hypothèse d’un coup monté par des personnes « infiltrées ».

Le journal El Diario parle d’une « révolte des étudiants ». Dans son éditorial, le quotidien rappelle le droit de manifester pacifiquement, mais met en garde contre toute forme de violence. Pour le journal Cambio, proche du pouvoir, le responsable de ces « actions antidémocratiques » est la droite. La droite qui lance selon Cambio un projet destiné à « déstabiliser le pays et la démocratie ».

Fusillade dans une église au Brésil

Mardi 11 décembre 2018, un homme de 49 ans a ouvert le feu dans la cathédrale de Campinas, près de Sao Paulo. Il a tué quatre personnes avant de se suicider. C’est en Une du journal Folha de Sao Paulo qui tente de cerner le profil du tireur qui a également blessé quatre autres personnes. Un homme célibataire, catholique, mais critique à l’égard de l’église, dépressif et au chômage depuis 4 ans. Il s’est suicidé devant l’autel de la cathédrale de Campinas écrit Folha de Sao Paulo. Une cathédrale qui rouvrira ses portes dans quelques heures pour une messe en hommage aux victimes, annonce O Globo.

Les Américains préfèrent l’information numérique

Une enquête sur l’utilisation des médias aux États-Unis révèle un basculement vers les supports numériques. Pour s’informer de l’actualité, les Américains utilisent plus désormais les médias sociaux que les journaux imprimés. C’est ce que montre un sondage du Pew Research Center, commenté par le journal canadien Le Devoir. D’après Pew, c’est la première fois qu’une telle barrière est franchie. On apprend aussi que « 9 % des Américains sondés utilisent un appareil connecté pour accéder à l’information des chaînes de télévision ». Un professeur consulté par Le Devoir évoque aussi les assistants vocaux, comme Google Home, qui vont s’ajouter à la liste des sources. Selon lui on peut très bien s’imaginer « un monde où on pourrait dire à notre Google Home : “Hé, Google, qu’est-ce que Le Devoir raconte ce matin ?” ».