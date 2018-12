Pérou: «Kulli Papa», la pomme de terre parfaite?

Au Pérou, les autorités peinent à endiguer le fléau de l’anémie et de la dénutrition. Pourtant, un allié de petite taille mais d’une grande puissance de par ses effets pourrait bien changer la donne. Son nom officiel ? INIA 328, et c'est une pomme de terre...

Cette formidable trouvaille porte le nom d’Innovation agricole 328 (INIA 328), mais répond aussi au nom officieux de « Kulli Papa ». Pourquoi agricole ? Car cet alliée contre l’anémie (carence en fer) est une pomme de terre préalablement modifiée génétiquement par les techniciens de l’Institut de recherche péruvien. Et pourquoi « Kulli Papa » ? Parce que Kulli signifie mauve en quechua, la langue des indigènes habitant principalement les Andes du sud du Pérou. Ce nouveau tubercule à la pulpe mauve a été lancé officiellement à Cuzco, il y a quelques jours, par le ministre péruvien de l’Agriculture, Gustavo Mostajo.

Une couleur qui n’est pas due au hasard

Et si cette pomme de terre est mauve, c’est parce qu’elle présente une forte concentration de fer et de zinc, deux éléments qui contribuent à élever la qualité de l’alimentation, surtout celle des enfants. Cent grammes d’une pomme de terre commerciale contiennent près de 11 mg de fer et de zinc. Mais dans cette nouvelle pomme de terre génétiquement modifiée, ces chiffres doublent pour atteindre 23 mg de fer et 19 mg de zinc.

Selon la page web du ministère de l’Agriculture, cette nouvelle variété de pommes de terre contient également près du double de polyphénols et d’antioxydants qui aident à prévenir certains types de cancers. Mais la « Kulli Papa » présente un autre avantage avec sa couleur mauve : elle permet des variantes commerciales et marketing plus intéressantes, notamment pour l’exportation.

La pomme de terre parfaite ?

Le tubercule mauve sera bientôt disponible. Le ministère de l’Agriculture a annoncé un plan de grande ampleur pour distribuer aux producteurs andins des pousses, des plants, officiellement des méristèmes ou des petits tubercules. L’idée est que la « Kulli Papa » soit plantée dès le début de la prochaine saison et disponible commercialement dans quelques mois.

D’autant plus que la fameuse pomme de terre peut être cultivée jusqu’à 4 000 mètres d’altitude, rendant sa culture possible dans la région. Elle est également très résistante aux maladies et pour compléter le tout, elle a un rendement de 21 tonnes par hectares, ce qui garantit une bonne rentabilité aux agriculteurs.

Une pomme de terre contre l’anémie

Malgré tous ses bénéfices apparents, difficile de savoir en quoi la « Kulli Papa » rendra l’anémie moins présente. Mais cette nouvelle pomme de terre n’est qu’un élément parmi d’autres. Le Pérou veut réduire cette affection chez les enfants de 6 à 3 ans à 19% d’ici 2021. Un taux qui frôle les 44% à l’heure actuelle selon une enquête démographique et de santé familiale. Cela représente un million d’enfants. Les quinze ministères du gouvernement vont se coordonner pour lutter contre l’anémie et la mise sur le marché de la « Kulli Papa » fait partie des efforts du ministère de l’Agriculture.