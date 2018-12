A la Une : Facebook donne des informations privées aux entreprises

Facebook aurait donné à Netflix, Microsoft et Spotify l’accès aux messages privés de ses membres. C’est une révélation du New York Times. Le journal a pu consulter des centaines de documents de Facebook. Il en ressort que la société de Mark Zuckerberg a permis à environ 150 entreprises y compris des banques, de consulter des messages privés. « Une pratique qui montre que les données personnelles sont devenues un produit très recherché dans notre époque digitale », écrit le New York Times. Selon le journal, Facebook a autorisé le moteur de recherche de Microsoft, Bing, à accéder aux noms des amis des utilisateurs du réseau social sans autorisation. Steve Satterfield, le directeur de la protection de la vie privée et des politiques publiques de Facebook, a déclaré dans une interview que les partenariats ne violent pas la vie privée de leurs utilisateurs. Des partenariats qui étaient encore partiellement en vigueur cette année. Même si le gros de ces activités s’est déroulé entre 2010 et 2017.

Le mariage gay ne sera pas inscrit dans la constitution cubaine

À Cuba, les autorités ont renoncé à inscrire dans la nouvelle Constitution des changements qui ouvrent la voie au mariage homosexuel. Raison officielle : l'opposition d'une majorité de citoyens qui ont été consultés sur ce sujet. C’est ce qu’a indiqué le secrétaire du Conseil d'Etat, Homero Acosta, cité par le site internet du journal Juventud Rebelde. Du coup, « le projet de Constitution de Cuba ne définira pas quelles personnes forment le mariage », a-t-il déclaré. En fait dans le projet de nouvelle Constitution, une proposition visait à définir le mariage comme l'union « entre deux personnes ». Ce qui aurait remplacé la formule actuelle - plus restreinte - qui parle de l’union « entre un homme et une femme ».

D’après El Nuevo Herald, journal de Floride, cette opposition au mariage gay a surpris beaucoup de Cubains. Pendant les consultations, les églises évangéliques se sont beaucoup mobilisées contre ce projet, se joignant à la protestation de l’église catholique, écrit El Nuevo Herald.

Les enquêteurs de l’ONU persona non grata au Guatemala

Le Guatemala a retiré l'immunité et ordonné l'expulsion de 11 fonctionnaires d'une commission des Nations unies. Cette commission enquêtait sur des soupçons de corruptions à l’encontre du président Jimmy Morales. C’est à la Une du journal Prensa Libre. Les autorités ont donné aux enquêteurs de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (Cicig) 72 heures pour quitter le pays. Avant, elles leur avaient déjà retiré leur visa de travail. Le procureur spécial guatémaltèque Francisco Sandoval, chargé de lutter contre l’impunité, a qualifié cette décision du gouvernement d’abominable. Un autre procureur spécial, cité par Prensa Libre, accuse le gouvernement d’obstruction à la justice. Plus modéré mais également sur un ton ferme, le chef de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, Ivan Velasquez, estime que la décision de retirer aux enquêteurs leur visa de travail est arbitraire.

Manifestation des retraités au Venezuela

C’est en Une du journal El Nacional. Selon le député de l’opposition Arnoldo Benitez, le gouvernement doit à chaque retraité 9 900 bolivars, en guise de prime de Noël. Une somme qui équivaut à 35 euros selon le taux de change officiel. D’après El Nacional, le gouvernement prévoit un paiement via la crypto monnaie petro mais les retraités qui sont descendus dans la rues refusent cette solution et exigent de retirer leurs pension à la banque, c’est à dire en liquide.

Bolsonaro critique l’immigration en France

Le président brésilien élu Jair Bolsonaro a confirmé, lors d'une diffusion en direct sur le réseau social Facebook, le retrait de son pays du pacte mondial sur les migrations. C’est à lire dans Folha de Sao Paulo. Bolsonaro en a profité également pour critiquer la politique d’immigration en France. Le résultat de cette politique est que cela devient « insupportable de vivre dans certains endroits en France ». Le président élu brésilien a également annoncé que son gouvernement ferait tout son possible « dans le cadre de la loi, de la démocratie » contre les gouvernements cubain et vénézuélien. Et il a répété que « ni le dictateur cubain » Miguel Diaz-Canel, « ni le dictateur vénézuélien » Nicolas Maduro n'ont été invités à sa cérémonie d'investiture qui aura lieu le 1er janvier à Brasilia. « Après tout, c'est une célébration de la démocratie », a ajouté l’ancien militaire d’extrême droite.