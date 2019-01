Chez les Wayúu, la communauté indigène de Colombie

Les Wayúu vivent dans le désert aride dans le nord-est de la Colombie. Ils sont coupés de la civilisation par leur mode de vie. Leur artisanat représente leur principale source de revenus. Mais, cela semble insuffisant. Régulièrement, les médias relatent la mort d'enfants à cause de la malnutrition ou de l'eau polluée. Des organisations nationales et internationales leur apportent de l'aide. On estime à 500 000 le nombre d'indigènes. Les Wayúu, qui possèdent leur propre langue, représenteraient 45% de la population du département de la Guajira.

L'air étouffe à l'extérieur. Le soleil est à son zénith. Nous voyageons vers Uribia dans un véhicule 4x4, car les routes sont faites de sable et de pierres. Le désert aride n'est pas accueillant. Nos seuls repères sont les arbres de cactus et les empreintes que les autres véhicules ont laissé sur leur passage. Dans la voiture, il y a deux membres de deux ONG colombo-australiennes, The We Project et Beyoinder, une professeure de l'école des indigènes Wayúu, et un médecin Wayúu. Tous se rendent dans le désert pour offrir des filtres d'eau aux communautés indigènes.

L'artisanat Wayúu, unique ressource financière

Après trois heures de route, nous arrivons au village de la communauté Malakali qui s'est réunie sous un abri fait de bois sec. Les enfants accourent vers le 4x4. Les sourires signifient qu'ils ont reconnu les occupants qui les saluent depuis la fenêtre du véhicule.

Nous sommes accueillis par les femmes de la communauté, les créatrices de l'artisanat wayúu : sac à main, trousse ou sac à dos, réalisés au crochet avec des formes géométriques représentant les animaux selon leur culture. Chaque pièce exige d'une à cinq semaines de travail.

Katia Ipuana porte une robe orange faite à la main. Ses grands yeux et ses pommettes hautes marquent son origine indigène. « Je fais du crochet tous les jours depuis que je suis petite. Mais je suis tombée et je me suis fait mal au poignet et au pied. J'ai une béquille. Pour le moment, je suis au repos forcé. C'est dur car avec mon art, je peux gagner 30 000 pesos ou plus par pièce », glisse-t-elle.

L'eau potable, l'or du désert

Comme Katia, elles sont des centaines au sein de cette communauté de 700 indigènes à faire du crochet. Les hommes sont en charge du travail de la terre et de l'eau. Le chef de la communauté de Malakali, Abraham Epinayu, se rapproche alors pour observer l'installation du premier filtre d'eau offert par le Rotary Club de Melbourne.

La démonstration est réalisée par Juan Camilo Montoya, de la fondation The We Project. « Il faut choisir un seau propre, qui n'a jamais contenu de peinture ou produit chimique, dit-il. On y fait un trou avec cet outil qu'on fournit avec le kit. On fixe le tuyau avec des vis. Puis, il n'y a plus qu'à mettre l'eau sale dans le seau. Au bout du tuyau, on ajoute un verre pour recevoir l'eau propre. » Juan Camilo goûte l'eau pour prouver sa pureté. Auraparavant, il l'avait lui-même souillée avec du sable pour montrer l'efficacité du produit.

Andrea Mayorga de Beyoinder explique « que le filtre a une durée de vie d'environ 50 ans. Il s'utilise pour nettoyer l'eau de pluie, celle que vous conservez dans vos puits à l'air libre, toute eau qui n'a pas été polluée par un produit chimique. Attention, il faut le nettoyer chaque semaine. Vous introduisez trois fois de l'eau à travers le tuyau, jusqu'à ce que le filtre soit propre. »

Des enfants malades à cause de la pollution de l'eau

Le manque d'eau reste la principale inquiétude. D'autant que les enfants tombent malades en buvant de l'eau polluée (diarrhées et infections). D'après Abraham, « avant, on avait plusieurs mois de pluies abondantes. On faisait des réserves et cultiver des légumes, des haricots et du riz. Avec le changement climatique, on n'a plus que quelques semaines de pluies. On a planté il y a un mois et demi. Les champs sont déjà presque secs ».

Dans La Guajira, on compte près de 20 000 communautés indigènes Wayúu. De plus, celles de la partie vénézuélienne sont venues augmenter le nombre de personnes dans le besoin. Pour les aider, les ONG sont légion autour d'Uribia mais cela reste insuffisant.