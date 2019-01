[Reportage] Etats-Unis: Donald Trump à la frontière avec le Mexique

Avec notre envoyé spécial à McAllen au Texas, Eric de Salve

Sur la route de l’aéroport de McAllen au Texas, quelques milliers de manifestants se sont réunis pour accueillir Donald Trump. D’un côté de la route ses partisans. Casquette Make America Great Again sur les têtes, ils sont venus soutenir le mur anti-immigration voulu par le président. « Ils viennent ici et ils veulent tout gratuitement, clame une femme. Nous devons arrêter cela ! Il nous faut ce mur ! Et nous aimons notre président Trump ! »

Sur le trottoir d’en face, moins nombreux, les anti-Trump chantent leur opposition au mur. « Les murs font que nous diviser. Techniquement, ils ne marchent pas, dit une autre femme. Ce sont des symboles de haine et d’ignorance et ces symboles, ce n’est pas nous ».

C’est pour défendre son mur que Donald Trump a fait le déplacement sur la frontière Sud avec le Mexique le long du fleuve Rio Grande, très emprunté par les trafiquants.

Dans une base de la police-frontière, devant des saisies d’armes et de drogues, le président américain associe encore immigration clandestine et criminalité, et interpelle son opposition démocrate : « Ils disent qu’un mur, c’est médiéval. Eh bien une roue aussi, c’est médiéval. La roue est même plus vieille que le mur. Et pourtant vous savez quoi ? Une roue, ça marche et un mur aussi ça marche. Le gouvernement est bloqué parce que les démocrates refusent de financer la sécurité de la frontière. C’est aussi simple que cela. »

En début de soirée Donald Tromp a redécollé vers Washington où le blocage avec les démocrates sur la question du financement de son mur est encore total.