[Reportage] «Shutdown»: les fonctionnaires disent leur ras-le-bol

Je ne peux pas payer mes factures, l’emprunt de ma voiture, je ne peux rien régler, tout est suspendu. On gèle, on est là dehors dans le froid parce qu’on ne va pas être payés. Je dois demander de l’aide à ma famille pour m’aider à mettre de la nourriture sur la table. Ce n’est pas normal du tout Reportage à Washington dans la manifestation des fonctionnaires contre le shutdown 11/01/2019 - par Anne Corpet Écouter

Importante mobilisation des fonctionnaires fédéraux à deux pas de la Maison Blanche pour demander la fin du shutdown

Ce fonctionnaire chargé d'inspecter les avions est venu de Miami. « La sécurité aérienne n'est plus assurée » dit il. Les inspecteurs sont tenus de travailler mais comme ils ne sont pas payés beaucoup se mettent en congé maladie.

Steve (photo ci-dessus) est un fonctionnaire chargé du contrôle technique des avions à l’aéroport de Miami. Il est inquiet des conséquences du « shutdown » sur le trafic aérien.

« Nous demandons juste à retourner travailler. Nous ne nous inquiétons pas encore de notre salaire, il s’agit de la sécurité du public ! Nous faisons les inspections sur les appareils et contrôlons les pilotes. Nous sommes environ 3 388 inspecteurs et pour être honnêtes, peu d’entre nous travaillent en ce moment. La majorité d’entre nous sommes dans l’impossibilité de faire notre boulot, d’inspecter les avions dans lesquels nous volons ! Il y a eu un avion qui devait aller de Los Angeles à New York et qui a dû être détourné car il y avait un problème : de la fumée dans le cockpit. Deveniez quoi ? Il a finalement atterri à Phoenix et aucun inspecteur fédéral à notre connaissance n’a été appelé pour voir quel était le problème, déterminer comment le régler et vérifier la maintenance de l’appareil. Cela me fait peur, je ne suis pas à l’aise avec ça. Je prends l’avion moi aussi ! Il faut vraiment qu’on retourne au travail. Même si on n’est pas payés, on veut y retourner. »

