Etats-Unis: déjà plusieurs favoris dans la course à l’investiture démocrate

Le premier scrutin de la primaire démocrate, en vue de l’élection présidentielle, a lieu dans un peu plus d’un an, le 3 février 2020. Certains ont révélé leur ambition depuis juillet 2017, une représentante d’Hawaï s’est déclarée vendredi et un ancien ministre de Barack Obama a fait de même ce samedi. Mais hormis la sénatrice Elizabeth Warren, on attend encore les têtes d’affiche. Car autant, en 2016, on savait d’emblée qu’Hillary Clinton avait de très bonnes chances de décrocher l’investiture de son parti, autant les jeux sont très ouverts pour disputer la présidence à Donald Trump en novembre 2020. Et les électeurs démocrates auront le choix entre des profils bien différents.

Avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier

Très progressiste, bientôt septuagénaire, mais élue depuis seulement six ans, Elizabeth Warren a été la première à se lancer. Depuis deux semaines, elle prend seule la lumière, mais cela ne va pas durer.

Même profil politique, Bernie Sanders pourrait la concurrencer sur l’aile gauche de cette primaire démocrate. Il avait électrisé les foules en 2016, mais il aura 79 ans le jour du scrutin présidentiel.

Un an plus jeune, l’ancien vice-président Joe Biden semble lui aussi toujours tenté. Vieux routier de la politique au discours centriste, il fait la course en tête dans les sondages. Mais il faudra voir dans quelques semaines, quand le plateau sera plus complet.

Kamala Harris, Kirsten Gillibrand, Amy Klobuchar, ces trois jeunes sénatrices ne cachent pas leur ambition, tout comme leurs collègues Sherrod Brown et Cory Booker ou le maire de Los Angeles Eric Garcetti. Etoile montante du parti, le Texan Beto O’Rourke est envisagé comme un invité surprise.

Et ce n’est pas tout, les hommes d’affaires milliardaires Howard Schultz et Michael Bloomberg laissent aussi planer le doute. Julian Castro, ancien ministre de Barack Obama, a également levé les dernières incertitudes ce samedi. Petit-fils d'une immigrée mexicaine, l'ex-maire de San Antonio est ainsi l'un des démocrates le plus en vue à faire son entrée officielle dans la course à la présidentielle de 2020.

Cela fait beaucoup ? Ce ne sont ici que les personnalités « d’envergure », il y a une trentaine de prétendants potentiels.