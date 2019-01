Etats-Unis: devant le Sénat William Barr s'engage à protéger l'enquête russe

Je crois que c’est dans l’intérêt de tous, du président, du Congrès et du peuple américain que cette question soit résolue en laissant le procureur spécial terminer son travail. Le pays a besoin d’une résolution crédible de ce problème. Et si je suis confirmé, je ne laisserai pas la politique partisane, les intérêts personnels ou toute autre considération inappropriée interférer avec cette enquête comme avec toute autre enquête. Je suivrai la règle scrupuleusement et en toute bonne foi en ce qui concerne le procureur spécial avec bonne foi. Sous mon autorité, Bob sera autorisé à terminer son travail. Le président Trump n’a cherché aucune assurance, aucune promesse d’aucune sorte de ma part, de manière explicite ou implicite, et je ne lui en ai donné aucune autre que celle-ci : je dirigerai le département de la Justice avec professionnalisme et intégrité. En tant que secrétaire à la Justice, je prêterai allégeance à la règle de droit, à la Constitution et au peuple américain. C’est ainsi que les choses devraient être, doivent être, et si vous me confirmez, c’est ainsi qu’elles le seront.