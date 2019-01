L'UE condamne la répression menée par Daniel Ortega au Nicaragua

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne condamnent dans une déclaration la répression de la société civile nicaraguayenne et se disent prêts à utiliser tous les « instruments politiques pour contribuer à une sortie négociée pacifique de la crise actuelle et pour réagir à une nouvelle détérioration des droits de l'homme et de l'État de droit ».

Sanctions possibles

Le chef de la diplomatie espagnole, Josep Borell, a parlé de sanctions possibles contre le régime de Daniel Ortega. En novembre, les Etats-Unis avaient annoncé des sanctions financières à l'encontre de l'épouse d'Ortega, la vice-présidente Rosario Murillo ainsi qu'envers un des plus proches conseillers du président.

Depuis avril 2018, des manifestations réclamant le départ de Daniel Ortega au pouvoir depuis 2007, sont sévèrement réprimées et ont fait plus de 300 morts. De nombreuses arrestations ont également eu lieu. Les Européens dénoncent la répression « brutale» de ces manifestations et considère que « les mesures récentes visant les organisations de la société civile et les médias indépendants constituent un nouveau coup porté à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés civiques, ce qui aggrave la crise politique et sociale ».

Pas de réconciliation sans un « dialogue national transparent »

La déclaration de l'Union européenne ajoute qu'il ne peut y avoir de « réconciliation sans un dialogue national transparent, inclusif et constructif entre toutes les parties concernées et sans justice pour toutes les victimes ». L'UE se dit prête à « soutenir une médiation acceptable pour toutes les parties prenantes et des réformes électorales ».