Mexique: des programmes sociaux pour lutter contre le vol de carburant

Avec notre correspondant au Mexique, Patrick John Buffe

Mettre fin au vol de carburant ! C’est l’objectif du président Lopez Obrador en venant en aide aux habitants les plus défavorisés qui vivent dans zones traversées par les oléoducs. Il estime que, grâce à la mise en œuvre de programmes sociaux, ils n’auront plus besoin de s’adonner à ce trafic illégal et dangereux.

Du travail pour vivre mieux

Pour ce faire, le gouvernement va débloquer 184 millions d’euros pour aider plus d’un million et demi d’habitants. Les bénéficiaires seront les retraités, les handicapés, les petits producteurs agricoles et les jeunes au chômage. Parce qu’ils auront du travail et pourront enfin vivre mieux, Lopez Obrador est convaincu qu’ils ne seront plus obligés d’acheter de l’essence volée ou d’aller se servir directement sur les prises clandestines des oléoducs.

Eviter de nouvelles tragédies

De cette manière, le gouvernement mexicain veut éviter que ne se répètent des tragédies comme celle de Tlahuelilpan, où une centaine de personnes ont perdu la vie lors de l’explosion d’un oléoduc. Mais encore faudra-t-il que les autorités parviennent à lutter efficacement contre les bandes locales et les cartels de la drogue qui ont fait du vol de carburant un trafic très juteux, dans lequel ils ont souvent réussi à impliquer la population.