Venezuela: Juan Guaido, une ascension politique fulgurante

C'est «un gamin qui joue à la politique», disait de lui Nicolas Maduro. En quelques jours, le «gamin» Juan Guaido est devenu le porte-parole et le visage de l'opposition vénézuélienne et s’est proclamé «président par intérim» du Venezuela, mercredi 23 janvier.

Ce mercredi 23 janvier les Vénézuéliens sont massivement descendus dans les rues dans tout le pays pour dénoncer la légitimité du président Nicolas Maduro, qui a prêté serment pour un second mandat consécutif le 10 janvier dernier. Des marches qui répondaient à l’appel de Juan Guaido, le président de l’Assemblée nationale. Ce dernier avait annoncé être prêt à assumer la présidence pour un gouvernement de transition en vue d’un rétablissement de la démocratie. Il a finalement prêté serment devant une foule en liesse dans le quartier de Chacao à

Ecoutez la prestation de serment de Juan Guaido 24/01/2019 - par RFI Écouter

Caracas. « Aujourd'hui, 23 janvier 2019, en tant que président de l'Assemblée nationale, invoquant les articles de la Constitution Bolivarienne de la République du Vénézuéla, toute notre action étant basée sur notre Constitution, devant Dieu tout puissant, le Venezuela, et avec tout le respect de mes collègues et membres de la Table de l'Unité... je jure d'assumer formellement les compétences du pouvoir exécutif national , en tant que président en charge du Venezuela pour parvenir à l'arrêt de l'usurpation du pouvoir, un gouvernement de transition, et des élections libres.»

Elu député, puis le plus jeune président du Parlement le 5 janvier dernier à 35 ans, Juan Guaido s’est lancé en politique en 2007 avec la génération des étudiants qui descendent dans la rue contre le défunt ex-président Hugo Chavez (1999-2013). Membre fondateur du parti Volonté Populaire en 2009, il en devient un des chefs de file, son leader Leopoldo Lopez ayant passé ces dernières années en prison ou assigné à résidence, accusé d'incitation à la violence lors d'une vague de manifestations en 2014. Manifestations qui avaient fait 43 morts. Suppléant en 2010, Juan Guaido est élu député de son Etat de Vargas en 2015.

Qui est Juan Guaido: éléments de réponse avec Thomas Posado, docteur en sciences politiques à l’Université Paris 8 24/01/2019 - par Romain Lemaresquier Écouter

Il est originaire de l’Etat de Vargas, marqué en 1999 par des pluies diluviennes qui provoquent de graves inondations et des éboulements qui font de nombreuses victimes. Quelque 10.000 personnes perdront la vie, selon la Croix Rouge. Un drame qui marque durablement la région et le jeune député. « Je sais ce que c'est d'avoir faim », confie volontiers Juan Guaido. Cet ingénieur de formation est d’origine modeste. Issu d’une fratrie de cinq frères et sœurs, Juan Guaido est marié et père d’une petite fille.

Le jeune militant a pris rapidement de l’étoffe et endossé le costume de chef de file des anti-chavistes dans un Parlement contrôlé précisément par l'opposition et privé de tout pouvoir. Une opposition morcelée et privée de leaders depuis que ses principaux chefs Leopoldo Lopez, Henrique Capriles ou Freddy Guevara aient disparu du paysage politique après avoir été neutralisés par le pouvoir chaviste. Vendredi dernier, Juan Guaido s’était dit prêt à assumer le pouvoir dans un gouvernement de transition et avait convoqué une grande manifestation pour le mercredi 23 janvier. Dimanche dernier, il est brièvement arrêté par les services de renseignement. Les images de son arrestation par le SEBIN, lors d'une opération spectaculaire au milieu de l'autoroute alors qu'il se rendait à une réunion politique, ont fait le tour du monde.

