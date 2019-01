Bolivie: l’incroyable histoire de la grenouille Roméo recherchant sa Juliette

Au musée d’histoire naturelle Alcide d’Orbigny de Cochabamba, on trouve des cristaux, des météorites et des collections de papillons, mais on trouve surtout… Roméo, une grenouille aquatique mâle de Sehuencas, découverte il y a dix ans au cœur de la jungle bolivienne et qui vit depuis dans un aquarium du musée.

Roméo, la grenouille la plus seule au monde

Très peu de temps après son arrivée, Roméo s’est mis à coasser pour appeler une femelle. Des chants malheureusement restés sans réponse, Roméo vivant seul dans ce grand aquarium construit pour lui. En une décennie, aucun compagnon ne lui a été trouvé. « Quand les biologistes ont découvert Roméo, il y a dix ans, nous savions déjà que la grenouille aquatique de Sehuencas, comme beaucoup d’autres amphibiens de Bolivie, était en danger, mais nous n’avions pas idée que nous ne trouverions aucun autre individu de son espèce pendant tout ce temps » explique Arturo Muñoz, fondateur de l’initiative de protection Amphibiens de Bolivie. Dix longues années de solitude pour cette grenouille, qui, peu à peu, a arrêté de chanter. Et si l’âge de Roméo est indéterminé, selon les spécialistes les grenouilles de Sehuencas vivent environ 15 ans. De quoi inquiéter les scientifiques, et si Roméo mourrait sans avoir pu se reproduire ?

Un profil sur Match.com

Une idée a alors été lancée, conjointement par l’initiative Amphibiens de Bolivie, l’association de protection de la biodiversité Global Wildlife Conservation, et le site de rencontre Match.com : créer un profil sur le site Match.com pour Roméo, afin de l’aider à trouver une partenaire.

De sa description personnelle, on pouvait lire : « Je ne suis pas très exigeant concernant la personne que je recherche. Je veux seulement une autre grenouille Sehuencas, comme moi. Si je ne trouve personne ce sera, tout simplement, la fin de mon existence (rien que ça). Donc si tu es disposé à aider un vieux Roméo à trouver son unique Juliette, fais un don. » Derrière cette annonce se cachait en réalité une levée de fonds. Car pour trouver une grenouille de cette espèce, il faut d’abord étudier longuement le lieu de recherche (où a été vue la dernière grenouille de Sehuencas) et il faut ensuite s’enfoncer dans la jungle pendant plusieurs jours, avec du matériel et des véhicules. Des expéditions qui coûtent cher, et en Bolivie (l’un des pays à la biodiversité la plus riche au monde), la protection de la nature ne reçoit pas de fonds publics. Mais grâce à une campagne de médiatisation très réussie par l’ONG Global Wildlife, 25 000 dollars ont été récoltés. Pari réussi pour les amis des grenouilles !

La grenouille femelle Juliette. Robin Moore/ Global Wildlife Conservation

Le ventre orange de la grenouille de Sehuencas

Ce sont ainsi quatre expéditions qui ont été organisées, dirigées par la cheffe du service «amphibiens» du musée, Teresa Camacho Badani. Mission accomplie : des compagnons de route ont été découverts pour Roméo, Teresa raconte : « Nous en avions marre, nous avions cherché toute la journée sans résultat. Nous étions trempés, fatigués, mais bon, malgré tout, nous décidons de fouiller une dernière rivière avant de rentrer au camp. Arrivée dans un étang, je vois sauter au loin une grenouille, que je crois être un crapaud de Incachaca. Je m’approche, je mets ma main dans l’eau - je comptais l’attraper, vérifier que ce n’était pas une grenouille de Sehuencas et le laisser partir – et là, je parviens à le capturer. Je sors ma main de l’eau et qu’est-ce que je vois ? Un ventre orange ! J’avais attrapé une grenouille de Sehuencas ! » Le spécimen découvert est un mâle, mais dans les jours suivants deux femelles sont capturées dans la même zone, dont Juliette.

Pour le moment la femelle est en quarantaine, afin de s’habituer à l’aquarium du musée. Elle est également traitée contre de possibles bactéries qui pourraient affecter Roméo. Toutes les conditions doivent être réunies pour que la rencontre se passe au mieux, car, bien que cinq individus aient été découverts lors des expéditions, l’espèce reste en danger, à cause tout d’abord d’un champignon qui décime les amphibiens depuis plus de trente ans, mais également parce que son habitat naturel est dégradé par la présence humaine (agriculture, déforestation).

Une rencontre « à l’aveugle » aura donc lieu … le 14 février, pour que Cupidon puisse remplir son office !

► à (re)lire: Menaces sur toute l'Amazonie