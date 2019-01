Les Etats-Unis nomment un émissaire pour «rétablir la démocratie» au Venezuela

« Elliott [Abrams] aura la responsabilité de tout ce qui est lié à nos efforts pour rétablir la démocratie au Venezuela », a insisté le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, vendredi, évoquant « un défi global ».

Cet ex-diplomate, qui a notamment servi sous les présidents républicains Ronald Reagan et George W. Bush, a estimé devant la presse que la crise au Venezuela était « profonde, complexe et dangereuse ».

Le nouvel émissaire se rendra dès ce samedi au Conseil de sécurité de l'ONU où Mike Pompeo entend « appeler les autres pays à soutenir la transition démocratique au Venezuela ». A la demande des Etats-Unis, une réunion consacrée au Venezuela doit avoir lieu. Le secrétaire d’Etat entend « appeler les autres pays à soutenir la transition démocratique » dans ce pays.

Et à la veille de cette réunion, Mike Pompeo a adressé un message au peuple vénézuélien.

« Vénézuéliens, je veux que vous sachiez que le peuple américain vous soutient, a-t-il déclaré. Vous avez dit stop aux coupures d’électricité, à la violence dans les rues, à l’absence de médicaments. Vous reprenez votre pays en main. Et nous travaillons dur avec la communauté internationale et vos compatriotes pour ramener la démocratie au Venezuela. Je suis enthousiasmé par le futur que vous construisez pour vous-même avec votre Assemblée nationale et le président par intérim Juan Guaido. C’est pourquoi j’ai annoncé plus tôt cette semaine que les Etats-Unis étaient prêts à apporter 20 millions de dollars d’aide humanitaire. Et ce n’est qu’un début. Le régime de Maduro ne contrôle pas votre pays. Il ne vous contrôle pas. Vous l’avez prouvé le 23 janvier quand vous êtes descendus dans la rue pour faire entendre votre voix. Je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous. Parce qu’un Venezuela démocratique et prospère nous protège tous sur le continent américain. C’est à vous de créer la démocratie que vous souhaitez et de construire le futur que vous désirez pour vous et vos familles. En tant qu’amis nous sommes là pour vous aider et vous soutenir, pour que vous puissiez vivre dans le pays que vous voulez et que vous méritez. »

Les Etats-Unis ont également souligné vendredi leur volonté de renforcer les mesures économiques pour soutenir Juan Guaido. Le Trésor américain a annoncé que les Etats-Unis utiliseraient « les outils économiques et diplomatiques à leur disposition pour faire en sorte que les transactions commerciales avec le gouvernement vénézuélien, y compris celles impliquant les entreprises publiques et les réserves internationales », bénéficient aux autorités dirigées par Juan Guaido.

