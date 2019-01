A la Une: la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne sanctionnée par les Etats-Unis

Des sanctions qui visent à asphyxier encore un peu plus le régime de Nicolas Maduro et qui interdisent à PDVSA de commercer avec des entités américaines. Les avoirs à l'étranger de PDVSA sont également gelés. Les raffineries de Citgo, filiale de PDVSA aux États-Unis, pourront quant à elles continuer à fonctionner, mais les transactions seront versées sur un compte bloqué, précise Tal Cual. Au total sept milliards de dollars d’actifs de PDVSA sont désormais bloqués et près de onze milliards d’exportations seront versés sur des comptes bloqués, précise Ultimas Noticias, quotidien proche du pouvoir. Des sanctions qui ont entraîné une réaction quasi immédiate du président Nicolas Maduro : « John Bolton a annoncé un ensemble des mesures, appelées, « sanctions » qui sont unilatérales, illégales et non conformes aux règles du Conseil de sécurité des Nations-unies. Avec ces mesures [les Etats-Unis] prétendent nous voler l'entreprise CITGO à nous tous, les Vénézuéliens. Vénézuéliens et Vénézuéliennes soyez alertes ! J’ai déjà donné des instructions précises au président de PDVSA, propriétaire de CITGO, afin d’engager des poursuites politiques et judiciaires devant des tribunaux des Etats-Unis et du monde entier pour défendre la propriété et la richesse de CITGO. »

Si les autorités ont rapidement réagi, Juan Guaido, l’autoproclamé président par intérim du Venezuela, n’a pas non plus tardé à faire des annonces. Dans les pages d’El Universal il estime que ces sanctions s’inscrivent dans une logique de sauvegarde des actifs vénézuéliens. Selon El Nacional, après l’annonce des sanctions américaines il aurait lancé le processus de nomination d’une nouvelle équipe dirigeante pour PDVSA et CITGO. Dans un communiqué il s’est également adressé aux travailleurs à l’étranger de ces entreprises, les appelant à poursuivre leur travail, tout comme il l’avait demandé aux personnels des différentes représentations diplomatiques du Venezuela. Enfin, toujours selon El Nacional, Juan Guaido aurait demandé à ce que soient transférés les comptes de la République, sans pour autant rentrer dans les détails.

La monnaie vénézuélienne fortement dévaluée

Une dévaluation de 36,8 % du bolivar, précise Tal Cual. Les autorités vénézuéliennes n’avaient pas d’autre choix étant donné la chute sur le cours des changes de sa monnaie. Si la semaine dernière il fallait 2 084 bolivars pour obtenir un dollar, hier ce dollar équivalait à 3 299 bolivars. Une situation qui a obligé l’exécutif à se réunir en urgence selon Ultimas Noticias. Des représentants du secteur bancaire privé et public ont longuement discuté avec des membres du gouvernement, selon le quotidien qui ne précise pas les mesures qui pourraient être annoncées.

Huaweî officiellement inculpé par la justice américaine

C’est une annonce qui risque de tendre encore plus les relations avec la Chine. Au total pas moins de treize chefs d’inculpations ont été annoncés contre Huawei Technologies, deux de ses filiales et sa directrice financière, Meng Wanzhou, poursuivies notamment pour fraude bancaire et électronique visant à contourner les sanctions contre l'Iran. Huaweï est également soupçonné d’espionnage au profit des autorités chinoises et de son armée, précise le Washington Post. Et toujours dans ce dossier, la justice américaine a officiellement réclamé au Canada l’extradition de Meng Wanzhou, fille du fondateur de cette entreprise et également vice-présidente du groupe qui a actuellement assignée à résidence au Canada. Meng Wanzhou qui se défend d’avoir commis la moindre illégalité.

La Havane surprise par une tempête et une tornade sans précédent.

Une tornade qui a fait quatre morts et 195 blessés dans la nuit de dimanche à lundi selon un bilan officiel et qui a privé plus de deux cent mille habitants d’électricité, précise El Nuevo Herald. Des dégâts importants dans le sud de la capitale cubaine dans des quartiers considérés comme populaires ont été constatés. Un phénomène très rare de par sa puissance et la vitesse à laquelle il est passé. Selon le quotidien des vents dépassant les 320km/h ont balayé La Havane. Une ville meurtrie comme le montrent les photos publiées par le journal floridien.

La justice brésilienne met les bouchées doubles

Ce mardi matin, la justice brésilienne a procédé à cinq arrestations dans le cadre de l’enquête sur la rupture du barrage de Brumadinho, qui a fait au moins 65 morts et 279 disparus selon un dernier bilan. Selon le quotidien Globo, les autorités ont procédé à l’arrestation à Sao Paulo de deux ingénieurs de l’entreprise allemande TUV SUD qui avait certifié l’état du barrage en septembre 2018. Trois autres ingénieurs de l’entreprise Vale, propriétaire du barrage, ont quant à eux été arrêtés dans l’état du Minas Gerais. Globo précise qu’ils ont tous trois été placés en détention provisoire pour une période pouvant aller jusqu’à trente jours. Et puis toujours concernant cette affaire, le court de Vale paie en ce moment les conséquences de cette tragédie puisqu’hier l’entreprise a vu son action chuter de plus de vingt-quatre pour cent. Une information secondaire étant donné la situation selon le directeur financier de Vale, mais qui pourrait avoir des conséquences pour de nombreux Brésiliens, estime Globo, puisque par exemple 200 000 retraités dépendent de cette entreprise.