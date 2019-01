Venezuela: nouvelle dévaluation du bolivar de près de 35%

Avec notre correspondant à Caracas, Benjamin Delille

À partir de ce lundi, il faut 3 200 bolivars pour obtenir un dollar au taux de change officiel. C’est presque identique au prix du dollar au taux de change parallèle. Ces derniers mois, changer de l’argent au marché noir était jusqu’à trente fois plus avantageux à cause du très strict contrôle des changes et des devises en vigueur au Venezuela.

Ce contrôle, installé en 2003 en plein boom pétrolier, visait à rendre plus complexe l’accès aux dollars pour les particuliers et les entreprises afin qu’ils préfèrent utiliser le bolivar. Mais avec la crise économique et l’hyperinflation, tous les Vénézuéliens se sont tournés vers le marché noir pour se débarrasser de leurs bolivars, dont la valeur se dépréciait chaque jour, et récupérer des dollars, plus stables.

Ce système de contrôle contesté a donc enfin sauté, mais trop tard à en croire une série de tweets de l’économiste Asdrubal Oliveros, du cabinet Ecoanalytica. L’inflation est stratosphérique, 10 000 000% selon le FMI en 2019, les Vénézuéliens n’ont donc plus aucune confiance dans leur monnaie. Et sans cette confiance, le bolivar va continuer d’être échangé contre des dollars, et l’inflation va repartir de plus belle.