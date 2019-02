Les trois héros américains du Thalys ont reçu la nationalité française

Ces vacances auraient pu leur coûter la vie, mais elles leur ont offert la nationalité française, trois ans et demi plus tard.

Il est 15h passées le 21 août 2015. Le jihadiste marocain Ayoub El Khazzani est présent dans le Thalys Amsterdam-Paris. Le train vient de quitter la gare de Lille, dans le nord de la France, lorsque l’homme fait irruption dans le wagon, sortant des toilettes de la rame où il venait de charger son arme - il possède une kalachnikov et neuf chargeurs pleins. Il blesse grièvement deux personnes : l'une touchée par balle au thorax, l'autre au coude et à la main par arme blanche.

Aux côtés d'autres passagers, les trois amis, dont deux étaient à l'époque militaires (Alek Skarlatos, membre de la Garde nationale de l'Oregon, et Spencer Stone, soldat de l'armée de l'air), interviennent et maitrisent le terroriste, évitant ainsi un potentiel carnage. Nous sommes alors sept mois après les attentats à Paris contre Charlie Hebdo, un supermarché casher et des policiers.

→ RELIRE : Attaque du Thalys: les révélations du jihadiste Ayoub el-Khazzani

Les trois jeunes gens avaient reçu la Légion d'honneur des mains du président François Hollande pour leur acte d'héroïsme et étaient devenus encore plus célèbres grâce au film réalisé par Clint Eastwood, Le 15h17 pour Paris, dans lequel ils jouaient leur propre rôle.

Ils ont été naturalisés à leur demande, a indiqué le consulat de France à l'AFP. « C'était important pour nous de devenir citoyens français parce que nous avons un lien tellement fort avec la France maintenant. On y est retourné quatre ou cinq fois depuis l'attaque terroriste. Et cette attaque a eu un tel impact sur nos vies que, pour nous, cela signifie beaucoup de pouvoir voyager librement entre ces deux pays et même de pouvoir acheter une maison et y vivre un jour si on a envie », a déclaré à l'AFP Alex Skarlatos.

« Aujourd'hui, la France est fière et heureuse de vous accueillir », a écrit le président Emmanuel Macron dans sa lettre de naturalisation officielle. « Vous disposez désormais de la plénitude des droits qui s'attachent à la citoyenneté française et européenne et devez en assumer pleinement tous les devoirs. Notre République et l'Union européenne ont besoin de votre participation active pour faire vivre la démocratie », ajoute M. Macron.

(Avec AFP)