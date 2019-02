A la Une: au Brésil, 110 morts et 238 disparus après la rupture d’un barrage

Le Brésil est en deuil depuis la rupture il y a une semaine du barrage de Brumadinho dans l'État de Minas Gerais. Le bilan est actuellement de 110 morts et 238 disparus et les recherches continuent.

En Une do Estado de Minas, des dizaines de visages : ceux des morts dans la catastrophe du barrage de Brumadinho. « Sept jours de douleur », titre le quotidien régional. Dans un article, le journal raconte « l'échelle industrielle des pertes humaines, matérielles et de la pollution » engendrées par la rupture du barrage minier de Brumadinho. En Une du national Globo , un visage également, celui d'Eridio Dias. Ce soudeur de 31 ans, employé de l'entreprise minière Vale est mort emporté par la boue vendredi. Il avait survécu à la catastrophe de Mariana, il y a trois ans. Ce barrage géré par la même entreprise que celui de Brumadinho et situé dans le même État, avait cédé faisant 19 morts et polluant les eaux et les sols.

Les frères du défunt se sont rendus sur place. Dans Globo, ils racontent leur amertume. « Nous n'espérons pas toucher d'indemnisation pour sa femme et son fils. Certaines victimes de Mariana n'ont jamais rien reçu. » Les démarches seront longues et douloureuses. Tout le monde le sait, explique le journal. Certaines familles des villages ravagés il y a trois ans n'ont toujours pas été relogées.

Venezuela: « Ils peuvent couper une fleur, mais ne peuvent pas arrêter le printemps »

Le Venezuela se prépare à une nouvelle manifestation ce samedi. Le président autoproclamé Juan Guaido a appelé au rassemblement pour réclamer des « élections libres » au président au pouvoir Nicolas Maduro.

Juan Guaido a présenté son plan économique pour répondre à l’urgence humanitaire. Quelques instants avant de se présenter devant le micro, il a appris que les forces spéciales vénézuéliennes avaient entouré l’immeuble où il réside à la recherche de sa femme. Cette dernière était à ses côtés sur le podium, mais sa fille de 20 mois était restée dans l’appartement. A la fin de son discours, Juan Guaido a alors réagi devant les nombreux médias présents pour l'occasion. « Ils peuvent couper une fleur, mais ils ne peuvent pas arrêter le printemps », a-t-il scandé, avant d'appeler la foule à l'accompagner pour protéger sa famille. Il a rappelé tous les enfants arrêtés assassinés et torturés par le régime. Plus tard dans la journée, la famille au complet est apparue au pied de son immeuble. Devant une vingtaine de micros, sa petite fille dans les bras, Juan Guaido a affirmé « Ils ne sont pas arrivés à intimider la famille vénézuélienne. » Face à cette nouvelle épreuve, le leader de l'opposition s'est une fois de plus présenté avec sérénité comme un simple représentant de la souffrance endurée par tout le pays.

Washington, premier soutien de l'opposition à l'étranger, n'a pas tardé à réagir. Le conseiller américain à la sécurité s'est exprimé sur Twitter : « Les forces spéciales de Maduro terrorisent des enfants innocents à travers le Venezuela, dont la fille du président Juan Guaido aujourd’hui.» Sur ce même tweet, John Bolton appelle tous les services vénézuéliens à saisir l'opportunité donnée par Juan Guaido : l'amnistie. Pour cela ils devront reconnaître la légitimité du nouveau gouvernement.

L’humour, une arme face à Maduro

Le mouvement #GuaidoCHallenge nourrit l'édito du journal vénézuélien La Patilla. Son auteur décrit la déferlante de photos publiées sur tweeter avec ce hashtag. On y voit hommes, femmes, chiens chats, la tête recouverte d'une capuche. « Une référence humoristique aux déclarations de l'ex- ministre de la Communication », explique l'éditorialiste Laureano Marquez. Dans une déclaration à la télévision pro-gouvernementale l'homme politique a prétendu que Juan Guaido avait rencontré en cachette des membres du gouvernement de Nicolas Maduro, pour preuve : une vidéo filmée dans la réception d'un hôtel. On y voit un homme non identifiable sous un sweat à capuche. « L'humour est chose sérieuse » affirme l'éditorialiste. « Elle met en évidence la nudité du régime politique vénézuélien. »

Mexique : un cartel menace le président

Au Mexique, le bras de fer continue entre le nouveau président et les trafiquants de pétrole. Manuel Lopez Obrador a lancé une vaste opération pour mettre fin au vol de combustible qui coûterait environ trois milliards de dollars à l'entreprise publique Pemex. Hier un groupe criminel a exprimé des menaces directes au président.

Le chef du Cartel de Santa Rosa de Lima a rédigé son message sur un tissu tendu au sommet d'un pont de l'État de Guanajuato : « Président Obrador, j'exige que tu retires la marine, la gendarmerie et les forces fédérales de l'État sinon je vais commencer à te tuer avec d'autres personnes innocentes pour que tu voies que ce n'est pas un jeu et que nous n'avons pas besoin de vous à Guanajuato ». Le Cartel aurait laissé un « petit cadeau » -selon leur mot- prêt de la raffinerie des environs. Une voiture remplie d’explosifs y aurait été retrouvée. La Opinion cite le président Obrador. Il affirme que ce n'est qu'une fausse alarme.

Pourtant selon le journal el Sol de Mexico, les équipes de déminages envoyées sur place soutiennent le contraire. En plus de la réalité de cette menace, el Sol de Mexico rappelle le coût de cette lutte présidentielle contre le vol de pétrole. Le prix de l'essence ne cesse d'augmenter. Les consommateurs sont les premiers touchés par l’opération d’envergure du président.