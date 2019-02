A la Une: impasse sur l’aide humanitaire vénézuélienne

La photo des chargements d’aide arrivés en Colombie fait la Une du journal vénézuélien La Hora. Il s’agit de deux conteneurs de 50 tonnes et de six camions, précise El Nacional. Une aide très attendue par la population, explique le quotidien 2001. Ce journal, autrefois connu pour ses positions pro-chavistes, donne la parole à une Vénézuélienne déçue par le gouvernement de Nicolas Maduro. « Président, j’ai été chaviste, j’ai été chaviste mais là, nous n’allons pas bien. Nous allons mal ! », explique cette dame dans un reportage publié sur le site du journal 2001.

Le gouvernement vénézuélien de son côté a accusé Bogota et Washington de fomenter un coup d’État contre le président Nicolas Maduro. Selon le ministre de la Communication Jorge Rodriguez, les services de renseignements vénézuéliens ont arrêté un ancien colonel de l’armée chargé de préparer un putsch contre le Maduro. C’est à lire dans El Universal. Les autorités ont une nouvelle fois rejeté l’aide humanitaire. « Nous n’acceptons pas de pourboires », a déclaré le président de l’Assemblée constituante Diosdado Cabello, des propos repris en Une par le journal La Voz.

Une issue à cette crise est-elle envisageable ?

Selon des spécialistes américains, c’est le président Donald Trump qui détiendrait les clés. C’est à lire sur le site d’information The Atlantic qui publie le rapport de deux responsables du think tank international Crisis Group, de retour d’une visite à Caracas. Selon ces deux experts, le président américain a largement contribué à créer une dynamique favorable à l’opposition vénézuélienne, en reconnaissant rapidement le président autoproclamé par intérim Juan Guaido. Le problème c’est que la suite dépend aussi de lui, explique un député de l’opposition cité dans l’article. Va-t-il lâcher la pression, donnera-t-il à l’opposition l’espace nécessaire pour négocier ? Et s’il ne réussit pas faire partir Maduro, perdra-t-il de l’intérêt pour le pays ? Ou encore, décidera-t-il de lancer une opération militaire ? « Tout dépend de lui », estime ce député qui conclut : « Que Dieu nous aide ».

Une décision plutôt inattendue de la Cour Suprême américaine

A une courte majorité – 5 voix contre 4 – la Cour a bloqué hier soir l’entrée en vigueur d’une loi de l’État de la Louisiane, qui risquait selon ses détracteurs de restreindre l’accès à l’avortement. Comme d’autres quotidiens, le New York Times pointe le fait que le chef de la Cour Suprême, le conservateur John Roberts, a finalement suivi les quatre magistrats progressistes en votant contre cette loi. Ce qui a donc permis de bloquer cette législation.

Le texte prévoit d’imposer aux médecins qui souhaitent pratiquer des avortements d’avoir une autorisation d’exercer dans un hôpital situé à moins de 50 kilomètres du lieu de l’opération. Dans la pratique, un seul médecin aurait rempli ce critère, largement insuffisant pour les quelque 10 000 IVG pratiquées chaque année, selon les défenseurs du droit à l’avortement. L’affaire n’est pas encore terminée. D’après le New York Times, le dossier reviendra devant la Cour Suprême en automne prochain. Une cour qui doit se prononcer aussi sur d’autres lois locales visant à restreindre le droit à l’avortement.

De nouvelles révélations sur l’assassinat de Jamal Khashoggi

Des révélations qui concernent le rôle du prince héritier saoudien Mohammed ben Salman, MBS. Selon le New York Times, MBS a dit en 2017 à un proche conseiller, Turki Al-Dakhil, qu’il utiliserait « une balle » contre le journaliste saoudien s’il ne rentrait pas en Arabie saoudite et s’il n’arrêtait pas de critiquer le régime. Cette conversation date de septembre 2017, soit un an avant le meurtre, elle a été interceptée par le renseignement américain, rapporte le quotidien, qui cite des responsables américains et étrangers. En octobre dernier, un groupe de sénateurs américains, républicains et démocrates, ont activé une loi obligeant Donald Trump à livrer les noms de ressortissants étrangers qu’il considère responsables de cet assassinat. Le président américain a 120 jours pour s’exprimer. Un délai qui expire ce vendredi 8 février 2019.