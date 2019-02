[Reportage] Brésil: hommage aux victimes de l’incendie de Flamengo

Au Brésil, deux jours après le tragique incendie qui a causé la mort de 10 personnes dans le club d’entraînement de l’équipe de football de Flamengo, l’émotion est toujours vive. Ce samedi 9 février, supporters du club et amateurs de foot ont senti le besoin de se réunir devant le siège de Flamengo et au stade Maracanã.

Avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Autour du mythique stade du Maracanã, plusieurs centaines de supporters scandent les noms des jeunes joueurs décédés ce vendredi. Parmi eux, Vinicius Calisto, 21 ans, supporter du club Flamengo depuis toujours : « C’est une tragédie pour tout le monde, tant pour les supporters du Flamengo que pour le Brésil, le sport, et l’humanité tout entière. Aujourd’hui je suis là pour ces joueurs. J’aurais dû être là pour le match, mais j’ai décidé de venir pour eux. »

Au milieu de la marée rouge et noire, aux couleurs de Flamengo, quelques maillots se démarquent. Comme celui de Bruno Enrique, en vert-blanc-rouge. Il est supporter du club rival de Rio, Fluminense. « Aujourd’hui, il n’y a pas de rivalité, confie-t-il, on s’est réuni pour eux. On ne veut pas entendre parler d’équipes, on est tous unis. »

Pas de rivalité, pas de rage non plus pour André Sa. Pour lui ce qu’il faut ce n’est pas trouver un coupable, mais soutenir les familles : « On n’arrête pas de mettre la faute sur le club, mais je pense qu’il faut surtout être solidaire avec les familles. Ça ne sert à rien de rejeter la faute sur Flamengo, alors que ce club est en train d’aider et continuera de le faire. »

Le Brésil est encore en deuil ce week-end, alors que les familles enterrent les jeunes joueurs. Jeudi, lors de la reprise des matchs, de Flamengo contre Fluminense, un grand hommage est prévu dans le stade Maracanã.