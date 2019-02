A la Une: le renseignement vénézuélien à l'affût des tentatives humanitaires

Venezuela : les renseignements militaires veulent vérifier les listes des clients d’hôtels près de la frontière avec la Colombie

On apprend ce mardi davantage de détails sur les mesures que s’apprête à prendre le gouvernement de Nicolas Maduro pour empêcher l’entrée de l’aide humanitaire au Venezuela. C’est à lire sur le compte twitter de Sebastiana Barraez, une journaliste spécialisée sur les questions de défense du pays. Selon ses informations, le général de division José Leonardo Noroño Torres a fait plusieurs annonces ce lundi à ses subordonnés lors d’une réunion en interne : à partir de ce mardi, « tout véhicule de type 4x4 ou pick-up qui entrera dans l’Etat de Tachira », situé justement à la frontière avec la Colombie, sera « confisqué et restitué à son propriétaire après le 24 février ». L’objectif est évident : empêcher les véhicules qui pourraient servir à transporter l’aide humanitaire d’arriver à la frontière.

En même temps le gouvernement veut aussi augmenter la pression sur les volontaires qui doivent faire entrer l’aide au Venezuela. Toujours selon les informations de Sebastiana Barraez, l’armée cible les lieux qui accueilleront ces volontaires près de la frontière. « Nous allons demander ici à San Cristobal et dans toutes les villes de l’Etat de Tachira la liste de toutes les personnes qui logent dans les différents hôtels », explique le général Noroño. L’extrait de cet enregistrement clandestin de la réunion est publié par la journaliste. « Ces listes seront envoyées aux services de renseignement pour vérification. On y trouvera des choses bizarres. Toute la semaine, on doit bien ouvrir les yeux et être en alerte. C’est pourquoi demain nous allons commencer la vérification des clients de tous les hôtels, chambres d’hôte, auberges, etc ».

Etats-Unis : Bernie Sanders se lance de nouveau dans la course à la présidence

« Il n’a pas décroché la nomination du parti démocrate en 2016 contre Hillary Clinton. Il va tenter de l’obtenir en 2020 », s’exclame le Washington Post. « " Nous avons commencé la révolution politique en 2016. Il est maintenant temps de la faire avancer ”, a déclaré Bernie Sanders lors d’une interview à la radio publique de l’Etat du Vermont », dont il est le sénateur. Et selon le quotidien il ne faudrait pas sous-estimer sa force de frappe. Car de tous les candidats à la nomination démocrate pour la présidentielle, Bernie Sanders est celui qui, à 77 ans, « compte le plus de followers sur les réseaux sociaux et la plus grande mailing-liste ».

Nicaragua : deux opposants au président Ortega condamnés à de lourdes peines de prison

Medardo Mairena et Pedro Mena ont été condamnés respectivement à 216 et 200 années de prison. Lors des manifestations anti-gouvernementales de l’an dernier, les deux dirigeants de mouvements paysans avaient réclamé l’an dernier le départ du chef de l’Etat, rappelle El Nuevo Diario qui qualifie les peines prononcées par le tribunal de Managua d’« inhabituelles ». Le quotidien La Prensa se montre plus virulent : ces condamnations émanent « d’un juge ortéguiste », c’est-à-dire proche du pouvoir, estime le journal. Le frère de Medardo Mairena, interrogé par La Prensa, souligne que « ce jugement reflète la haine que porte le régime nicaraguayen aux mouvements paysans qui menacent sa toute-puissance ».

Equateur : président Moreno renforce lutte contre corruption

Le président équatorien Lenin Moreno a annoncé ce lundi la création d’une commission internationale pour lutter contre la corruption dans le pays, rapporte El Telegrafo. Selon le chef de l’Etat, son gouvernement fera appel aux experts des Nations unies, de Transparency International ou encore de la Banque interaméricaine du développement pour enquêter sur plus de 500 cas de corruption présumée.