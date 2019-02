A la Une: Cuba se mobilise en faveur de son allié vénézuélien

Une mobilisation relayée par les médias d’Etat. « Venezuela no esta solo », « le Venezuela n’est pas seul », titre le journal en ligne Cubadebate. Le site d’information publie également des extraits de la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères Bruno Rodrigues. Reprenant l’argumentaire de Caracas, le chef de la diplomatie cubaine accuse les Etats-Unis de préparer une « attaque militaire » contre le Venezuela. Un autre organe officiel, Granma, affiche sur sa « Une » la colombe de la paix dessinée par Picasso, un message de soutien aux autorités de La Havane qui se sont déclarées « solidaires » avec le président Nicolas Maduro.

Le gouvernement cubain utilise aussi les réseaux sociaux pour mobiliser la population. Il relaie en boucle le hashtag #ManosfueradeVenezuela (« Ne touchez pas au Venezuela »), un slogan affiché également en grand sur le pupitre des présentateurs du journal télévisé de la télévision d’Etat, à côté du drapeau vénézuélien.

Bernie Sanders se lance une nouvelle fois dans la course présidentielle.

« Bernie Sanders a surpris tout le monde en 2016 », rappelle le Washington Post qui s’interroge : Est-ce qu’il peut le refaire ? Non, répond dans le même journal un éditorialiste qui explique que les idées du sénateur de l’Etat du Vermont ont été reprises par d’autres candidats démocrates qui sont plus compétents et mieux placés pour les défendre. Bernie Sanders, tranche cet éditorialiste, garde certes une ambition présidentielle mais le sénateur n’a aujourd’hui plus d’avenir politique.

Le Boston Globe se montre lui aussi dubitatif quant aux chances de l’ancien rival de Hillary Clinton. Bernie Sanders pourrait bien être victime de son succès en 2016, écrit le quotidien. Car contrairement à ce qui s’est passé il y a 4 ans, il n’est plus le seul à endosser le costume du candidat progressiste. La plupart des prétendants démocrates défendent également la mise en place d’une couverture universelle de santé, la gratuité des universités publiques et un salaire minimum. En fait, en 2016, « Bernie Sanders a déjà gagné la bataille pour l’orientation idéologique du parti », explique un ancien conseiller dans le Boston Globe. « Tout le monde copie à présent son agenda », poursuit-il. Il n’empêche, la base électorale des démocrates pourrait être séduite par un profil différent : « Un homme blanc et âgé, pas sûr que cela marche encore en 2020 », estime un politologue interviewé par le Boston Globe.

La première crise du gouvernement de Jair Bolsonaro

Le président brésilien a été contraint de se séparer de son secrétaire général Gustavo Bebianno, soupçonné d’être impliqué dans une opération de détournement de fonds public. Ce limogeage révèle surtout des divergences internes et le rôle prépondérant des fils du président dans la gestion de cette crise, écrit Folha de Sao Paulo. Carlos Bolsonaro avait traité Bebianno publiquement de « menteur », ce qui rendait impossible son maintien au poste du secrétaire général de la présidence. Cette influence de l’entourage familiale inquiète les militaires. C’est le titre de Folha de Sao Paulo. Les militaires détiennent 8 des 22 portefeuilles du gouvernement. Cette crise, selon Carta Capital, fragilise le gouvernement au moment où il droit présenter ce mercredi son projet de réforme des retraites au Parlement. Un projet qui repousse l’âge de la retraite à 62 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes - il est actuellement fixé à 60 ans -. Le gouvernement espère économiser l’équivalent de plus de 200 milliards d’euros en dix ans. L’enjeu est de taille. En cas d’échec de la réforme, le Brésil courra à la ruine en 2022 ou 2023, a affirmé Jair Bolsonaro. Selon Carta Capital, les débats parlementaires pourraient durer au moins 5 mois.

Haïti, un pays entre « rareté et inquiétude »

« Depuis les dernières mobilisations, certains produits sont de plus en plus rares dans le département du Sud, plus précisément dans la ville des Cayes », écrit le journal Le National. Les commerces reprennent timidement leurs activités, écrit le quotidien. Mais hier mardi, les écoles de la troisième ville du pays sont restées fermées. Cela fait deux semaines déjà que les parents gardent leurs enfants à la maison. « En dépit des mesures annoncées par le gouvernement, la population est face à une situation de peur qui se généralise », écrit Le National.