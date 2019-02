Venezuela: Nicolas Maduro rompt les relations diplomatiques avec la Colombie

« J'ai décidé de rompre les relations politiques et diplomatiques avec le gouvernement fasciste de Colombie dont les ambassadeur et consuls ont 24 heures pour quitter le Venezuela », a déclaré le président vénézuélien Nicolas Maduro devant un rassemblement de ses partisans à Caracas.

« Ma patience est épuisée, je ne peux plus le cacher, nous ne pouvons plus supporter que le territoire colombien soit utilisé pour des attaques contre le Venezuela. C'est pour cette raison que j'ai décidé de rompre toutes les relations politiques et diplomatiques avec le gouvernement fasciste colombien », a

déclaré Nicolas Maduro dans un discours.

« Sortez d'ici, dehors les oligarques ! » a-t-il lancé, ajoutant : « Ivan Duque, tu es le diable, jamais un gouvernement de Colombie n'était tombé aussi bas ».

Ce samedi, le président colombien Ivan Duque était aux côtés de l'opposant vénézuélien, autoproclamé président par intérim Juan Guaido à Cúcuta, ville colombienne à la frontière avec le Venezuela.

« Nous avons constaté des attitudes lâches et dangereuses de la part de la dictature, qui a amené des "colectivos" à certains endroits pour générer des troubles et empêcher l’aide humanitaire d’atteindre leur territoire, commettant ainsi ce qui pourrait constituer un crime grave contre l’humanité », a écrit le président colombien Ivan Duque sur son compte Twitter, tout en publiant des extraits vidéo de la conférence de presse aux côtés de Juan Guaido.

#Cúcuta Hemos visto actitudes cobardes y peligrosas por parte de la dictadura, que ha llevado colectivos a algunos lugares para generar disturbios y evitar que la ayuda humanitaria llegue a su territorio, cometiendo lo que podría convertirse en un grave delito de lesa humanidad. pic.twitter.com/My3VCOgNFc Iván Duque (@IvanDuque) 23 février 2019

Bras de fer dans la rue à Caracas

Alors que cette pression s'intensifie à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, dans la capitale vénézuélienne, Caracas, manifestants de l'opposition et du pouvoir sont sortis dans la rue. Comme à chaque fois donc, c’est un bras de fer dans la rue, qui semble une fois de plus avoir tourné largement à l’avantage de l’opposition, rapporte notre correspondant à Caracas, Benjamin Delille.

Les partisans de l'opposant Juan Guaido, président par intérim autoproclamé lors d'une manifestation à caracas, le 23 février 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Les manifestants de l’opposition ont commencé à se rassembler dans différents points de la capitale à partir de 10 heures du matin. L’ambiance était très festive. Ils se disaient gonflés à bloc par le succès du concert qui s’est tenu la veille en Colombie.

Rapidement, une marche s’est lancée vers l’autoroute qui traverse Caracas en son centre, une autoroute rapidement débordée par la masse impressionnante de manifestants. Le but était de s’approcher de la base militaire de la Carlota qui la longe pour exhorter l’armée de laisser passer l’aide humanitaire à la frontière.

Malgré la joie de voir autant de monde, il y avait aussi beaucoup d’inquiétude vis-à-vis de la situation à la frontière. Beaucoup de personnes ne lâchaient pas leur téléphone et les réseaux sociaux. Certains utilisaient la radio de leur moto pour suivre la situation en temps réel. L’annonce du passage d’un camion d’aide par le Brésil a immédiatement entraîné une immense liesse populaire.

Côté chaviste, près du palais présidentiel l’ambiance était moins festive et la foule moins nombreuse. Beaucoup de fonctionnaires venus de plusieurs villes aux alentours de Caracas. Selon eux, ce qui se passe à la frontière n’est ni plus ni moins le début d’une intervention militaire et ils se disent prêts à mourir pour Nicolas Maduro et pour la souveraineté du Venezuela.