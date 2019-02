A la Une: Premier camouflet de la Chambre des représentants à Donald Trump

Ce mardi la Chambre des représentants a validé une résolution visant à annuler l'urgence nationale décrétée par Donald Trump pour débloquer les fonds nécessaires à la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. C’est le premier camouflet depuis le début de la nouvelle législature pour le président Trump, estime ce matin le New York Times. Avec 245 votes pour et 182 votes contre, cette résolution est facilement passée à la Chambre des représentants qui est aux mains des démocrates.

Mais cette résolution a pu compter sur l’appui de treize républicains détaille le Washington Post. Et ce petit détail n’est pas négligeable explique USA Today. Car cette résolution doit désormais être soumise au vote au Sénat qui est majoritairement républicain et selon le quotidien de plus en plus de républicains, outrés par la manière de faire du président Donald Trump, pourraient voter en faveur de ce texte présenté par les démocrates.

Mais, comme le précise le New York Times, même si le Sénat donne son aval à cette résolution, Donald Trump devrait y mettre son veto. Ce qui serait tout de même un autre camouflet pour le président, estime le Washington Post puisqu’il s’agirait là du premier veto présidentiel pour forcer une décision de Donald Trump.

En pleine tempête aux États-Unis, Donald Trump part au Vietnam rencontrer Kim Jong-un

Deuxième sommet historique avec Kim Jong-un annonce USA Today qui détaille le programme de cette première journée qui verra les deux chefs d’État se rencontrer brièvement en fin de journée avant un dîner qui devrait durer 90 minutes. Une première mise en bouche avec pour principal sujet les armes nucléaires.

Mais ce sont d’autres sujets qui risquent d’éclipser cette rencontre : les affaires internes de Donald Trump et notamment l’audition très attendue aujourd’hui de son ancien avocat personnel Michael Cohen, sans parler de la résolution visant à annuler l’urgence nationale décrétée par Donald Trump. Il faudra des résultats très importants et pas de simples promesses pour que ce sommet reste à la Une de l’actualité estime ce matin USA Today, ce qui semble très improbable.

Réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à la demande des États-Unis.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a une nouvelle fois rejeté toute intervention étrangère au Venezuela comme le détaille le journal 2001, au motif qu’il ne faut pas « politiser » la situation humanitaire. Les Nations unies appellent à une solution par le dialogue qui doit permettre l’organisation d’élections à même de mettre un terme à la crise politique.

Concernant l’aide humanitaire, son entrée doit respecter les principes clairement établis dans les conventions internationales selon l’ambassadeur allemand auprès de ce conseil de sécurité. Une réunion qui confirme ce qui était ressorti de la réunion du groupe de Lima à Bogota ce lundi, mais qui ne permet pas de faire avancer le dossier estime le journal en ligne Efecto Cucuyo.

Au Nicaragua : le dialogue devrait reprendre ce mercredi

Le Nicaragua est confronté à une crise sociale et politique depuis des mois. De nombreux secteurs du pays réclament le départ de Daniel Ortega, responsable de la dégradation de l’économie et de la répression qui a coûté la vie à de nombreux manifestants. Une première tentative de dialogue avait échoué. Et alors que beaucoup pensait que cette voie était désormais impossible, des discussions vont reprendre ce mercredi. Un dialogue qui va débuter dans un certain hermétisme et avec un sérieux scepticisme titre ce matin La Prensa.

Ce mercredi, l’Alliance civique pour la justice et la démocratie, qui rassemble de très nombreux secteurs du pays et l’opposition, va donc se réunir avec les autorités pour tout d’abord définir les règles de négociations. L’Alliance civique souhaite que Luis Almagro, le secrétaire général de l’Organisation des États américains soit nommé médiateur et qu’une délégation de l’ONU soit présente à la table des discussions.

Les autorités ont clairement fait savoir qu’elles ne souhaitaient pas la présence de la Conférence épiscopale qui avait fait office de médiateur dans les précédentes tentatives de dialogue. On ne sait pas si Daniel Ortega, le président nicaraguayen assistera au dialogue précise le quotidien. Enfin autre information : les autorités auraient, semble-t-il, données leur accord pour que cent prisonniers politiques puissent purger leur peine chez eux, le temps que les discussions se tiennent, ce qui était une des conditions posées par l’Alliance civique pour relancer le dialogue.