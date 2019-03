Le Venezuela plongé dans le noir pendant de longues heures

Pendant plus de sept heures, Caracas et la majeure partie du Venezuela ont été privées d'électricité. La population redoute de graves conséquences dans les hôpitaux.

Avec notre correspondant à Caracas, Benjamin Delille

Avec au moins 22 Etats concernés, le Venezuela a probablement connu sa pire coupure d’électricité. A la fin de l’après-midi, la quasi-totalité du territoire vénézuélien était privée de courant et à minuit, heure locale, cela faisait plus de sept heures que la capitale Caracas était plongée dans le noir. Un record pour cette ville de plus de sept millions d’habitants.

Selon le président vénézuélien, Nicolas Maduro, cette coupure d’électricité géante s’explique par un sabotage dans l’une des principales centrales électriques du pays. Mais cette explication ne convainc pas l’opposant Juan Guaido, qui accuse le gouvernement vénézuélien de ne plus entretenir le réseau électrique depuis des mois.

Les coupures d’électricité sont monnaie courante au Venezuela, en particulier dans les villes de taille moyenne, mais jamais elles n’avaient atteint cette ampleur. Non seulement l’électricité a été coupée, mais les lignes internet et téléphoniques ont également été interrompues, au moins partiellement.

Pour les Vénézuéliens, le plus important est la situation dans les hôpitaux. Selon l’ONG Medicos por Venezuela, au moins une vingtaine de personnes sont mortes à cause de coupures d’électricité dans les hôpitaux entre le mois de janvier et le mois de février, et beaucoup s’inquiètent de se réveiller ce vendredi matin avec un bilan bien plus important.