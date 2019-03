A la Une: le Venezuela plongé dans le chaos à cause d’une vaste panne électrique

C’est à la Une de plusieurs journaux, à commencer par El National. Le quotidien proche de l’opposition relate l’incertitude sur le nombre de personnes décédées dans les hôpitaux. Ce week-end, le chiffre de 296 morts circulait sur les réseaux sociaux, rien que dans l’hôpital de Maracaibo. Une information fausse, selon deux responsables médicaux cités par El Nacional. Les médecins n’ont pas donné d’autres informations. D’après un député de l’Assemblée nationale, 18 Vénézuéliens sont décédés faute d’avoir reçu les soins nécessaires. C’est à lire dans El Universal. Mais de son côté le gouvernement affirme qu’il n’y a aucun mort à déplorer du fait de la coupure électrique. Une coupure que les autorités attribuent à un acte de sabotage venant de l’extérieur.

C’est à la Une du site de la chaîne Telesur, proche du gouvernement. Ce week-end, le ministre de la Défense Padrino Lopez a assuré que les forces armées étaient déployées dans le pays afin de garantir la paix et la stabilité. Selon Lopez, le Venezuela fait face à une tentative de déstabilisation visant à semer le chaos, un chaos susceptible de préparer une intervention étrangère.

La vétusté du système électrique

Cette hypothèse est vigoureusement rejetée par certains spécialistes. Un ingénieur qui a travaillé pendant 24 ans dans le secteur de l’énergie explique dans les colonnes du journal El Nacional que la panne électrique est liée à la vétusté des lignes qui distribuent l’électricité. Et qu’il faudrait l’aide de spécialistes étrangers pour réparer la panne. En attendant, le gouvernement a déclaré ce lundi journée chômée pour les fonctionnaires et les écoliers. En revanche pas de journée chômée pour le président autoproclamé par intérim, Juan Guaido. L'opposant entend tirer parti de la gigantesque panne de courant en appelant le Parlement à voter ce lundi l'État d'urgence. C’est à la Une du site infobae. La situation dans le pays fait aussi les gros titres de la presse nord-américaine. « Le Venezuela est définitivement en train de s’effondrer », écrit le Washington Post. Depuis des années, des observateurs évoquent ce cas de figure, l’effondrement du pays. Mais ces jours-ci on y assiste vraiment, estime le quotidien, qualifiant la panne électrique de « catastrophe finale ». Une panne dont beaucoup d’ingénieurs nationaux craignaient l’arrivée depuis des années.

Vers un dialogue au Nicaragua ?

La plateforme d'opposition Alliance civique pour la Justice et la Démocratie a annoncé qu'elle ne renouerait le dialogue avec le pouvoir du président Daniel Ortega que s'il libérait les prisonniers politiques. C’est à la une du journal La Prensa qui publie le communiqué de l’opposition dans lequel elle qu’elle reprendra « sa participation à la table des négociations une fois que le gouvernement du Nicaragua aura fourni au pays des preuves qu’il a des solutions tangibles et globales pour résoudre la crise ». En fait, samedi dernier, le président Daniel Ortega avait proposé de libérer les prisonniers politiques qui n'ont pas encore été jugés. Les dirigeants de l’opposition, contactée par La Prensa, attendent aussi d’Ortega qu’il annonce la tenue d’élections anticipées ce qu’il refuse de faire jusqu’à présent. « C’est une situation très compliquée », estime le journal qui demande à l’opposition de ne pas rompre le dialogue avec le gouvernement. « Le problème c’est que ce dialogue est à la fois critiqué dans les réseaux sociaux et par l’église catholique qui refuse d’y participer ». Du coup, l’alliance fait face à une double pression : celle du gouvernement et celle des divers acteurs de la société civile.

La sécurité des avions Boeing en question

USA Today s’interroge sur la sécurité des appareils Boeing, notamment le 737 MAX 8. Car c’est la deuxième fois en quelques mois que cet appareil s'écrase quelques minutes après son décollage. Le crash mortel en Ethiopie, qui a tué 157 personnes, est aussi une claque pour le constructeur américain, écrit USA Today.

Contre l’Américanisation des noms étrangers

C’est une tribune de l’écrivain vietnamien Viet Thanh Nguyen à lire dans le New York Times. L’auteur se plaint de cette tradition américaine qui fait que les étrangers s’installant aux États-Unis se sentent obligés de changer leur prénom et leurs noms de famille. Il donne un exemple : lors que ses parents vietnamiens sont arrivés en Amérique, ils ont opté pour un changement radical en choisissant les prénoms Joseph et Linda. A l’époque adolescent, Viet Thanh Nguyen s’était révolté contre cette attitude. Lors de son parcours professionnel, on lui a proposé à plusieurs reprises de prendre un nom typiquement américain comme Bruce Smith. Mais jusqu’à présent il a tenu bon. Ce qui lui permet de continuer à rire lorsque l’employé d’une chaine de café américain très connue écorche son prénom en l’écrivant sur le gobelet.