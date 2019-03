[Analyse] Le rapport Mueller, «une victoire politique considérable» pour Trump

RFI : Donald Trump a raison de se réjouir ? C’est une victoire aujourd’hui pour lui ?

Corentin Sellin : Oui, il a raison de se réjouir, c’est une victoire politique considérable pour lui. En effet, on a appris dimanche soir qu’il n’y avait dans le rapport Mueller aucune collusion avec la Russie qui avait été prouvée pour la campagne 2016, or c’était le cœur même de l’enquête, la mission qui avait été confiée originellement à Robert Mueller par le ministère de la Justice. Il devait établir s’il y avait eu collusion, il dit qu’il n’y a pas eu collusion, donc pour Trump c’est un énorme bon point. Sur le second point, l’obstruction, certes, les démocrates disent déjà « Mueller n’a pas dit qu’il y avait obstruction, mais il n’a pas dit qu’il n’y avait pas obstruction », mais cependant ce qui a été rapporté hier, c’est qu’il n’y a pas assez de preuve pour établir une éventuelle obstruction de la justice.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 март 2019 г.

Le camp démocrate exige la publication du rapport complet, car il ne s'agit que de conclusions rédigées par le ministre de la Justice choisi par Trump, y a-t-il des raisons de douter de l'impartialité de ces conclusions ?

Non pas de l’impartialité des conclusions de Mueller, mais évidemment ça pose un tout petit peu problème de voir un ministre de la Justice très récemment nommé, qui par ailleurs, il faut absolument le rappeler, avait été sollicité par Trump pour être son avocat de la défense, évidemment ça pose un tout petit problème de le voir ainsi rapporter, condenser, les conclusions du rapport Mueller. Cependant, on peut se douter que s’il avait transformé les conclusions du rapport Mueller, le procureur Mueller se ferait entendre, donc ça pose effectivement un petit problème de forme, est-ce beaucoup plus que ça, on peut en douter.

Sur la question de savoir s'il y a eu entrave à la justice, il n'y a pas de conclusion définitive. Robert Mueller écrit la chose suivante, selon le résumé signé par M. Barr : « Tout en ne concluant pas que le président s’est rendu coupable d'un délit, ce rapport ne le disculpe pas pour autant ». Vous aviez l’air de dire qu’il n’a pas forcément de raison de s’inquiéter de cela ?

Non, il n’a pas raison de s’en inquiéter, parce qu’au final, en fait, Robert Mueller a botté en touche et a remis au ministre de la Justice la responsabilité de conclure s’il y avait matière ou pas à poursuivre. Et le ministre de la Justice, alors certes, le ministre de Trump, a conclu qu’il n’y avait pas matière à, mais il n’y a pas vraiment de quoi s’inquiéter pour Trump puisque même Mueller n’est pas allé jusqu’à dire « Oui il y a de quoi établir une obstruction à la justice » donc partant de là, même s’il faudra voir le rapport en entier, c’est plutôt bon quand même pour Trump.

Ça veut dire qu'il n'existe pas d'éléments prouvant les tentatives d’influence. Ou bien que malgré les mois d'enquête il n'y a pas suffisamment de preuves ?

Oui c’est exactement ça et surtout que pour Trump ce qui est très important c’est que Mueller lui-même n’est pas allé jusqu’à une incrimination sur l’obstruction à la justice. Evidemment, ensuite on peut dire « oui, mais c’est le ministre de la Justice qui a tranché, et c’était son nominé », mais à partir du moment où Mueller n’est pas allé jusqu’à une incrimination, pour Trump c’est vraiment tout bon et de là, il sera difficile pour le congrès de poursuivre en suite.

C’est la route qui se dégage pour Trump pour 2020 ?

Oui surtout qu’il a maintenant un argument de poids, ça fait deux ans qu’il parle d’une chasse aux sorcières, de quelque chose où il n’y avait rien et aujourd’hui il est, pas intégralement évidemment, mais il est quand même conforté dans ce récit et ça change tout pour le paysage politique avant 2020.