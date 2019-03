Une panne électrique plonge de nouveau le Venezuela dans le noir

24 heures après le début de la nouvelle panne d'électricité au Venezuela, Nicolas Maduro livre sa version des faits. « Des terroristes ont provoqué un incendie majeur dans la salle de transmission de la centrale hydroélectrique de Guri », la plus grande du pays, explique le président sur Twitter, et il poursuit : « Le feu a touché les trois transformateurs et l'ensemble du câblage ».

Ces mots accompagnent en quelque sorte les vidéos envoyées un peu plus tôt par le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez, sur les réseaux sociaux. On y voit des installations électriques consumées par les flammes. L’opposition vénézuélienne, avec à sa tête Juan Guaido, rejette toute thèse d'un sabotage.

Pero aquí hay un pueblo, un presidente pueblo, una dignidad multiplicada. En tiempo récord se está recuperando el servicio eléctrico, ya está llegando la luz a La Capital, toda la noche los bomberos combatieron el fuego hasta sofocarlo x completo a las 8:45 am de hoy martes pic.twitter.com/rDzZBe0ZQH Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 26 mars 2019

« La réponse du régime - qui ne livre aucune explication technique - ce n'est plus de dire qu'il s'agit d'une cyberattaque ou d'une impulsion électromagnétique. Non, maintenant ce serait un sabotage, alors qu'ils ont déployé des militaires à chacune des installations électriques du pays, a expliqué le président autoproclamé par intérim. En revanche, ils n'ont pas fait venir des techniciens pour intervenir à Guri. Et ils n'ont pas non plus mis en place des centrales de secours pour pouvoir réparer ce qui a été endommagé ».

En attendant, le gouvernement Maduro a annoncé que la journée de mercredi sera à nouveau chômée en raison de la panne de courant.