A la Une: Chicago dirigée par une Afro-Américaine lesbienne

La démocrate Lori Lightfoot, une ancienne procureure fédérale, a été élue hier soir face à une autre candidate afro-américaine, Toni Preckwinkle. Une victoire historique écrit le Chicago Tribune qui représente également une défaite pour l’establishment politique qui a tenu les rênes du pouvoir de Chicago pendant des décennies. Lori Lightfoot devient de fait la première Afro-Américaine à la tête d’une grande ville.

Elle sera aussi la première maire lesbienne de Chicago, rappelle leNew York Times. D’après le journal, les électeurs de Chicago ont visiblement apprécié la candidature d’une « outsider », d’une personne qui n’a jamais fait de la politique auparavant. « Ça y est, l’époque des bandes de garçons est terminée », se réjouit une sympathisante, « je me sens valorisé », ajoute-t-elle. Un témoignage à lire dans le New York Times. Quels sont les défis auxquels la nouvelle maire est confrontée ? Le Washington Post en cite plusieurs, à commencer par la lutte contre la violence, la corruption et l’exode des Afro-Américains qui ne cessent de quitter la troisième plus grande ville des États-Unis.

Joe Biden dans la tourmente

Deux femmes ont accusé l’ancien vice-président démocrate et candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2020 de gestes déplacés. La presse s’est emparée de cette affaire et l’a qualifié de « GroperGate », le scandale des attouchements, selon leChicago Tribune. Est-ce important ou pas ? C’est aux électeurs d’en décider, écrit le journal. Après tout, ces accusations ne sont pas nouvelles. Tout le monde sait que Biden est un homme politique qui prend le vieux slogan de campagne – aller au contact avec les électeurs – au sens littéral du terme. « C’est un tactile et il se comporte de la même façon avec les hommes », écrit le journaliste du Chicago Tribune qui a couvert de nombreuses campagnes électorales de Joe Biden. Le problème, dit-il, c’est qu’on a changé d’époque et après l’affaire Weinstein et le mouvement #Metoo, l’image du sympathique oncle Joe qui embrasse tout monde n’est plus un atout, mais devient un handicap pour l’ancien vice-président. Le risque pour lui, écrit le New York Times, c’est que son comportement alimente le discours de ses adversaires démocrates, selon lequel il représente le passé et ne peut plus incarner le parti dans une époque moderne. Mais d’après le site d’information The Hill, Biden ne changera pas de cap et prépare l’annonce officielle de sa candidature qui interviendrait après Pâques.

Jair Bolsonaro estime que le nazisme était « de gauche »

Lors de sa visite en Israël, le président d'extrême droite a provoqué une nouvelle polémique en affirmant qu'il n'y avait « aucun doute » sur le fait que le nazisme était un mouvement de gauche. Une déclaration faite juste après sa visite au Musée de l'Holocauste à Jérusalem, que l’on peut visionner sur le site de la chaîne O Globo. Bolsonaro partage du coup l’avis de son ministre des Affaires étrangères qui avait affirmé, il y a quelques jours, que le nazisme était de gauche.

À l’instar du journal Folha de São Paulo, les médias brésiliens n'ont pas manqué de rappeler que le centre de la mémoire de l'Holocauste Yad Vashem de Jérusalem explique clairement sur son site que le nazisme s'inscrivait dans la montée de « groupes radicaux de droite » en Allemagne. Le site d’informationNexo publie des interviews avec des historiens qui expliquent pourquoi le nazisme était issu de l’extrême droite. Un rabbin interviewé par la Folha explique aussi qu’on ne pourra jamais associer l’Holocauste à la gauche.

Juan Guaido perd son immunité parlementaire

L'Assemblée constituante vénézuélienne, acquise au président Nicolas Maduro, a approuvé, mardi 2 avril 2019, la levée de l'immunité parlementaire de l'opposant Juan Guaido. Il s’était autoproclamé président par intérim, reconnu par plus d'une cinquantaine de pays. Cette mesure permet à la justice vénézuélienne de poursuivre la procédure pénale déjà engagée à son encontre. D’après le Miami Herald, il risque à présent d’être arrêté, malgré les mises en garde du gouvernement américain. Un membre de l’Assemblée constituante a déclaré qu’un hôtel de luxe appelé Tocoron attend Guaido, faisant référence à l’une des prisons les plus violentes du pays.