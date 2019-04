Trump menace de taxer les voitures mexicaines plutôt que de fermer la frontière

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Le président agitait la menace de fermer la frontière de plus en plus souvent ces derniers jours, et cela avait fini par sérieusement inquiéter les républicains.

« Cela aurait un impact catastrophique sur l’économie du pays j’espère que cela n’arrivera pas », a déclaré mardi le chef de la majorité au Sénat, Mitch Mc Connell, habituellement peu enclin à critiquer les positions du président.

Mais ce jeudi, l’hôte de la Maison Blanche a opéré un revirement : il donne finalement un an au Mexique pour freiner le flux de migrants. Et parle de taxer les voitures.

« Franchement c’est mieux et moins drastique de taxer les voitures que de fermer la frontière. Et je le ferai, vous savez que je le ferai, je ne plaisante pas. Donc on va leur donner un an pour stopper les migrants et on taxera leurs voitures. Et si cela ne suffit pas, on fermera la frontière. »

Chaque jour, 1,7 milliards de dollars de produits transitent par la frontière entre les deux pays. Le Mexique est la première source de produits agricoles importés aux États-Unis. La fermeture de la frontière aurait un effet immédiat sur les prix des fruits et légumes que consomment les Américains.