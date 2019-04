128 ans après le lynchage de 11 Italo-Américains, la Nouvelle-Orléans s'excuse

La maire de La Nouvelle-Orléans présente ce 12 avril ses excuses au nom de la ville pour le lynchage de onze Italo-Américains à la fin du siècle dernier. Un événement qui avait durablement marqué les esprits dans la communauté italienne de Louisiane et plus largement dans le reste du pays.

Le 14 mars 1891, une foule de plusieurs milliers de personnes se rassemble devant la prison paroissiale de la Nouvelle-Orléans. A l'intérieur, neuf prisonniers italo-américains dont certains ont été jugés, la veille, non coupables du meurtre quelques mois plus tôt du chef de la police de la ville, David Hennessy.

Un verdict inacceptable pour le procureur William Parkerson, qui dès la sortie du procès et avec le soutien de la presse locale, commence à haranguer les habitants. Les rapports entre la communauté italienne et catholique de la ville et sa population anglo-saxonne et protestante sont à ce moment là très mauvais. Les Italo-Américains, pour beaucoup d'origine sicilienne, sont notamment accusés de tirer les salaires vers le bas. Les sentiments racistes sont donc forts à l'égard de la communauté et la décision du jury de ne pas condamner les accusés faute de preuves fait office d'étincelle.

Onze prisonniers vont mourir, pendus, tués par balles ou battus à mort. Le tout sans que les autorités n'interviennent. Averti du danger par le consul italien, le maire de la Nouvelle-Orléans fait la sourde oreille. Quelques années plus tard, l'un des meneurs du lynchage deviendra à son tour le premier édile de la ville et un autre gouverneur de Louisiane.

Ce 12 avril 2019, soit 128 ans plus tard, la ville rendra donc hommage aux disparus, et plus largement à la communauté italienne. Pour Michael Santo qui dirige la commission de l'Ordre des Fils et Filles d'Italie en Amérique qui a pris contact et négocié avec LaToya Cantrell, la maire de la Nouvelle Orléans, « il n'est jamais trop tard ».