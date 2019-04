À la Une: l’émotion des Américains après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame

L’incendie fait la Une de tous les journaux du continent américain. « Le cœur de la France brûle et le monde pleure », c’est le titre du journal argentin La Nacion. « Huit siècles partis en flammes », écrit le quotidien brésilien O Globo. « Notre-Dame a toujours été un symbole de la culture française, de l’identité française qui perdure pendant des siècles », estime pour sa part le New York Times. L’incendie s’est déclenché au moment où le président Emanuel Macron allait répondre à la télévision au mouvement des gilets jaunes qui a révélé les angoisses et la colère d’une partie de la population. Un mouvement qui montre que « la France a des difficultés à se réinventer ». Tout un symbole, écrit le New York Times.

« Pourquoi la destruction de Notre-Dame nous touche ? »

Un auteur du Washington Post se souvient avec émotion de sa première visite de la cathédrale Notre-Dame, en compagnie de ses parents. Elle se dressera à nouveau, écrit-il, mais ne sera plus la même. L’auteur s’interroge aussi : pourquoi la destruction des monuments historiques touche-t-elle autant les gens. « Peut-être parce qu’ils nous montrent qu’il y a quelque chose qui peut durer plus longtemps qu’une génération ».

Beaucoup de personnes se sont rassemblées devant l’île de la Cité et ont pleuré en voyant Notre-Dame en flammes. Et on peut les comprendre, écrit le Chicago Tribune car pour les catholiques du monde entier cette cathédrale est non seulement un joyau de l’architecture et de l’art médiéval. Mais c’est aussi un lieu religieux unique qui leur permettait d’exprimer leur foi. Le fait que l’incendie se soit produit dans la semaine précédant Pâques, la fête la plus importante du catholicisme, rend cette tragédie encore plus douloureuse, estime le Chicago Tribune.

Les défis de la reconstruction

Le New York Times note que seulement une minorité des Français sont des catholiques pratiquants. La France, écrit le journal, est l’un des pays les moins religieux d’Europe. Très peu de Parisiens visitent la cathédrale de Notre-Dame, mais personne n’est insensible à ce monument gothique au cœur de Paris. « Une construction qui vient d’un autre âge et qui dégage à travers son architecture complexe quelque chose de mystérieux, un sentiment qui est devenu rare dans notre époque toute technologique ». Et justement, fait remarquer le Wall Street Journal, même si l’étendue de la destruction n’est pas encore connue, ceux qui seront chargés de la reconstruction devront respecter le délicat équilibre architectural inventé par les bâtisseurs de Notre-Dame.

Bernie Sanders, le millionnaire

La presse nord-américaine commente le fait que candidat socialiste à la présidentielle américaine est devenu millionnaire. Le sénateur indépendant connu pour ses discours épinglant les « millionnaires et milliardaires » a publié en ligne dix ans de déclarations de revenus. Les documents montrent qu’il est entré dans le fameux club qu’il n’avait cessé de critiquer par le passé. Mais Bernie Sanders assume et fait savoir dans un communiqué : « Je considère le fait de payer plus d’impôts à mesure que mes revenus augmentent comme étant autant une obligation qu’un investissement dans notre pays ». Des propos à lire entre autres sur le site d’information The Hill.

Le journal en ligne précise que l’augmentation des revenus de Bernie Sanders est surtout liée au succès de son livre « Notre révolution » (Our Revolution : A Future To Believe In, en anglais). Le sénateur a publié ses déclarations de revenus quelques heures avant de participer à une émission de la chaîne Fox News, une émission dont il a profité pour critiquer le refus du président Donald Trump de publier de son côté sa déclaration d’impôts. Un autre site d’information, The Daily Beast, relève que Bernie Sanders a seulement donné un peu plus de 2% de ses revenus à des œuvres charitables.

La malaria de retour au Venezuela

C’est à lire dans El Nacional. Selon une étude scientifique citée par le journal, environ 1 million de Vénézuéliens sont atteints de cette maladie. Les auteurs de l’étude tirent la sonnette d’alarme. « Dans aucun pays du monde, cette maladie ne se propage autant qu’au Venezuela ». La raison selon les médecins : l’effondrement total du système de santé du pays.

À cause de lui, le Venezuela qui avait réussi à éradiquer presque totalement la malaria, « revient aujourd’hui 50 ans en arrière ».