À la Une : grève ce jeudi 25 avril en Colombie

De 9h à 14h, enseignants, agriculteurs, étudiants, syndicats vont se mettre en marche contre les politiques d’Ivan Duque. Dans toutes les villes du pays, des milliers de personnes se mobilisent contre le Plan national de développement actuellement débattu au Congrès et qui prévoit notamment une réforme de la loi travail.

Plus de flexibilité pour les employeurs, moins de sécurité pour les travailleurs. Le principal point d’achoppement c’est l’élimination du salaire minimum, remplacé par un système de rémunération à l’heure : « une attaque directe aux Conventions collectives » condamne le président de la Centrale unitaire des travailleurs dans La Opinion.

La réforme des retraites aussi crispe de nombreux Colombiens, rappelle le journal en ligne Social Geek, car elle prévoit le remplacement du système contributif par un système de « prestations périodiques » qui, selon les syndicats, réduira l’enveloppe des retraités.

Dans El Tiempo, on lit que huit écoles sur dix seront à l’arrêt aujourd’hui puisque les enseignants seront dans la rue pour rappeler qu’ils attendent toujours l’augmentation du budget consacré à l’éducation qu’ils ont réussi à négocier avec le gouvernement. « Cette protestation est un nouveau défi pour le gouvernement, et le moment politique lui est très défavorable » juge El Espectador.

Car c’est aussi un climat plus général « de manque de dialogue social de la part du gouvernement » qui est source de mécontentement, selon l’éditorialiste de La Semana, qui écrit : « à force d’accuser les associations indigènes ou étudiantes d’être infiltrées par des terroristes, de dire “les gens n’ont juste pas envie travailler”, ou encore “tout n’est que stratégie pour affaiblir Duque”, c’est l’expression démocratique qu’on tente de bâillonner. »

Les autochtones et les écologistes en marche

Le Plan d’Ivan Duque ouvre également les portes à l’extraction du pétrole non conventionnel et plus largement à des développements dans les secteurs miniers : Jimmy Moreno, porte-parole du Congrès des Peuples explique dans Colombia Informa que « le budget alloué au secteur énergétique est 10 fois supérieur à celui destiné à l’agriculture », d’où une forte mobilisation aujourd’hui de la paysannerie colombienne.

L’enjeu de la paix en Colombie s’affichera probablement sur les banderoles aujourd’hui, car les manifestants s’inquiètent du fait que le président Ivan Duque a publiquement déclaré qu’il pourrait ne pas respecter certains engagements négociés avec les Farc par le gouvernement précédent.

Mexique : une maire du Veracruz assassinée

La chronique sanglante se poursuit dans l’État du Veracruz. Le week-end dernier, 13 personnes avaient été assassinées lors d’une fête de famille à Minatitlan, et hier, c’est la maire de Morena qui a été tuée. Maricela Vallejo Orea, accompagnée de son mari et de son chauffeur, roulait sur la route montagneuse qui relie Zongolica à Orizaba quand leur camionnette s’est fait prendre dans une embuscade. Ils ont tous les trois été abattus. Une opération de recherche des présumés agresseurs est en cours.

El Universal rappelle que cette élue issue du même parti que le président mexicain avait été l’une des principales défenseuses en janvier d’un plan de prévention contre la violence faite aux femmes. Selon InfoBae, « on lui avait mis la pression pour qu’elle démissionne » et elle avait même reçu des menaces de mort, il y a quelques mois. Le journal rappelle aussi qu’elle est la troisième élue municipale à être assassinée dans ce coin du Veracruz depuis le début de l’année.

La Chambre des députés lui a rendu hommage pendant une minute de silence. Tous ont en tête l’objectif fixé par Lopez Obrador il y a quelques jours : sa promesse d’améliorer la sécurité dans un délai de 6 mois, alors que rien que dans le Veracruz en seulement 4 mois on compte déjà 682 homicides et 122 enlèvements.

La meilleure cuisinière du monde est mexicaine

Selon le guide américain World’s 50 Best, qui classe chaque année les 50 meilleurs restaurants du monde et du continent sud-américain, la meilleure chef est Daniela Soto-Innes. CNN en Espagnol met à la Une cette jeune cuisinière de 28 ans. Née au Mexique, elle a émigré à l’âge de 12 ans avec ses parents à Houston au Texas et travaille aujourd’hui dans deux restaurants new-yorkais prestigieux, le Cosme et l’Atla, où la cuisine mexicaine est mise à l’honneur.

Dans un long portrait publié par World’s 50 Best, on peut lire que c’est sa grand-mère qui lui a donné le goût de la cuisine, et de la cuisine avec le sourire, car comme disait son aïeule : « si tu ne fais pas les “mole”, les “ceviche” ou les “tamales” dans la joie, ça ne marche pas ». Le jury a également mis en avant ses qualités de management et son esprit d’équipe : « elle a formé des immigrés de tout le continent sud-américain qui, sans elle, conduiraient probablement aujourd’hui des taxis ou travailleraient dans des blanchisseries ». Sans compter qu’elle dirige une cuisine composée à deux tiers de femmes dans ce monde de la haute gastronomie généralement dominé par des hommes.

États-Unis : Joe Biden dans la course à la Maison Blanche

L’ancien vice-président des États-Unis sous Barack Obama, se lance officiellement dans la campagne des primaires démocrates en vue des élections présidentielles de 2020.

« Joe Biden se joint à la foule », titre un édito du New York Times, dans lequel l’éditorialiste s’amuse du nombre de candidats démocrates. Ils sont 20 dans les starting-blocks, mais il part avec une longueur d’avance, car « tout le monde connaît son nom » contrairement à bon nombre de candidats « n’ont pas sa stature » écrit Gail Collins. À 76 ans, la carrière de Joe Biden en politique est longue, « il pourra donc mettre en avant son expérience ». Et si cette semaine vous avez raté les interviews en public mené par CNN avec cinq des principaux candidats à l’investiture, l’éditorialiste du journal new-yorkais raconte ce qu’elle en a retenu, avec beaucoup d’humour.

Dans le Washington Post, Paul Waldman nous rappelle que Joe Biden avait déjà tenté sa chance à la présidentielle il y a... 32 ans ! Mais selon lui, même s’il domine pour l’instant les sondages, « l’époque a changé, l’heure n’est plus aux candidats modérés, adeptes des compromis et d’accords bipartisans qui ne marchent plus. » Selon l’éditorialiste, sa campagne sera trop traditionnelle pour attirer les jeunes, les indécis et les minorités. En somme, si Joe Biden rassure peut-être les caciques du parti, il est un peu « old-school », ancienne école, comme on dit.

Pour Politico, l’opposant le plus coriace que Joe Biden devra affronter sera… Joe Biden. C’est le titre d’un éditorial qui estime que ses prises de position pendant un demi-siècle de vie politique sont autant de points sur lesquels il pourra être trituré. Sur l’avortement, l’immigration, les interventions militaires… a posteriori, ses opinions d’antan ne semblent plus très en phase avec la ligne démocrate contemporaine. Selon le Jeff Greenfield « son challenge sera de persuader les électeurs de ne pas regarder son passé à travers le prisme du présent ».

