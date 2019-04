États-Unis: Joe Biden en Pennsylvanie pour lancer la reconquête démocrate

Joe Biden a tenu lundi 29 avril son premier meeting de campagne dans le cadre de la primaire démocrate. Dans l'État très disputé de Pennsylvanie, devant des syndicalistes, l'ancien vice-président américain a choisi d’axer son premier discours sur la classe moyenne et ouvrière, et de s'attaquer directement au président Donlad Trump.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Joe Biden, natif de Pennsylvanie, a des origines modestes qu’il vante devant son public. Mais s’il a choisi cet État pour son premier meeting de campagne, c’est parce qu’il a été remporté par Donald Trump en 2016, après plus de 20 ans de domination démocrate. « Franchement les amis, si je bats Donald Trump en 2020, cela se passera ici », a lancé l'ancien vice-président d'Obama.

Et rapidement, Joe Biden cible directement la Maison Blanche : « Donald Trump est le seul président qui ait décidé de ne pas représenter tout le pays. Le président a sa base ; nous avons besoin d’un président qui travaille pour tous les Américains ; on peut le faire ! On doit choisir l’espoir plutôt que la peur, l’unité plutôt que la division, et plus important encore, la vérité plutôt que le mensonge. »

« We want Joe », « nous voulons Joe », crie la foule. Mais le chemin est encore long à parcourir. Avant d’éventuellement affronter Donald Trump, Joe Biden devra l’emporter contre les candidats de son propre parti dans le cadre de la primaire démocrate. Des candidats plus jeunes, et ancrés plus à gauche. L’ancien vice-président a déjà échoué deux fois aux primaires démocrates.

