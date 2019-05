Venezuela: nouvelle journée de manifestation sous haute tension à Caracas

Les manifestants chavistes commencent doucement à affluer depuis 9h ce matin à l’ouest de Caracas.

Les partisans de l’opposition ont, eux, été convoqués à 10h dans 14 points différents de la ville, des concentrations par quartiers d’abord avant de se rejoindre à un point de ralliement qui n’a toujours pas été révélé, probablement pour des questions de sécurité, rapporte notre correspondant à Caracas, Benjamin Delille.

Déjà du monde place Altamira pour la grande manifestation du 1er mai. Ambiance festive qui tranche avec les violence d’hier. #1May #Venezuela pic.twitter.com/rQ8u6J0YoA Benjamin Delille (@BenjiDelylo) 1 mai 2019

Même chose dans tout le reste du Venezuela. Dans plusieurs villes, les scènes et les enceintes prévues par l’opposition auraient été confisquées comme c’est souvent le cas lors de ces manifestations depuis le mois de mars.

Les deux camps veulent montrer les muscles

Après les violences de mardi, la journée s’annonce de nouveau extrêmement tendue. Pour l’instant tout est calme, le métro, pourtant interrompu la veille, fonctionne normalement même si les stigmates des affrontements sont encore visibles dans les rues de Caracas.

On a bien compris en écoutant les discours de Juan Guaido et de Nicolas Maduro mardi soir que les manifestations d’aujourd’hui ont un enjeu majeur. Les deux camps veulent montrer les muscles en mobilisant le plus de monde possible et si la manifestation de l’opposition n’est pas la plus grande de l’histoire du Venezuela, comme son leader l’avait promis, cela pourrait finir d’enterrer le coup de force engagé mardi depuis la base militaire de La Carlotta par Juan Guaido.

Un début de barricade aux abords de la place au cas où les choses se corsent. #1Mayo #Venezuela pic.twitter.com/erhTDskzpe Benjamin Delille (@BenjiDelylo) 1 mai 2019

Il y a en tout cas déjà du monde dans les rues, mais les gens sont encore très dispersés, les petits groupes d'opposants sont censés converger ensemble sur les grandes avenues de Caracas mais dans certains quartiers, comme El Paraiso, on peut voir grâce à des journalistes locaux qui filment en direct, que la Garde nationale a bloqué certaines rues, elle empêche les manifestants d'avancer. Ces policiers ont visiblement arrêté certains manifestants. Ils leur cognent dessus, et lancent du gaz lacrymogènes pour que les autres n'avancent pas.

Maduro a toujours le soutien des hauts gradés

Ailleurs, les rassemblements se passent de manière plus pacifique. Mardi, les affrontements ont été violents. 119 personnes arrêtées dans le pays, une centaine de blessées, certains par balle, mais dans les cortèges les gens qui témoignent, disent ne pas avoir peur. Beaucoup sont très remontés contre Nicolas Maduro qui s'accroche au pouvoir, ils veulent du changement, et soutiennent Juan Guaido coûte que coûte.

On est donc toujours dans ce statut quo, avec ce gouvernement bicéphale d'une certaine manière. Certes Juan Guaido a visiblement réussi à mobiliser un certain nombre de militaires mardi, mais son coup de force a capoté. Nicolas Maduro affirme qu'il a toujours le soutien des haut gradés et des personnalités clés que sont Michael Moreno, Padrino Lopez, et Yvan Hernandez Dala.

Ces proches du chef de l'Etat ont été cités par John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, qui a affirmé qu'ils étaient en train de négocier leur défection en coulisse et qu'ils étaient prêts à soutenir Juan Guaido. Visiblement, cela est resté lettre morte. Eliott Abrams, l'envoyé spécial chargé du Venezuela à la Maison Blanche, a même déclaré que les responsables vénézuéliens avec qui les autorités américaines étaient en contact ont éteint leurs téléphones portables.