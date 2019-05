États-Unis: à Houston, la candidate Kirsten Gillibrand s’adresse aux femmes

Avec Michael Bennet, le sénateur du Colorado qui a annoncé le 2 mai sa candidature, ils sont désormais 21 dans la course à l’investiture démocrate aux États-Unis, dont la sénatrice de New York, Kirsten Gillibrand. Vous ne la connaissez peut-être pas. Les électeurs venus la rencontrer au Texas pas vraiment non plus. Reportage.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Ils sont 150 dans cette église méthodiste, peu connaissent vraiment son programme. Mais debout sur scène, Kirsten Gillibrand cherche a atteindre celles qui constituent près de 60% de la base électorale du parti démocrate : les femmes.

« J’ai été la championne de la cause des femmes durant toute ma carrière au Congrès. On n’a même pas d’égalité salariale entre homme et femme dans ce pays », lance-t-elle.

A l’origine plutôt conservatrice chez les démocrates, aujourd’hui Kirsten Gillibrand tente de rassembler avec des positions plus progressistes : « La meilleure solution pour garantir que la santé soit un droit et non un privilège c’est d’avoir une assurance maladie pour tout le monde. Je pense qu’avoir un toit est un droit. Je vais entièrement légaliser la marijuana et je vais m’attaquer clairement au racisme, au sexisme, à l’homophobie, à l’islamophobie, aux anti-immigrants, aux anti-réfugiés. La vérité c’est que le président Trump ne fait que propager la haine. »

Mais qu’est-ce qui différencie la sénatrice des autres candidats à l’investiture ?

« Mon histoire est vraiment différente des autres démocrates dans la course, poursuit Kirsten Gillibrand. Je ne suis pas seulement une démocrate progressiste qui fait voter de nombreuses lois. Mais je les fais aussi appliquer. Je pense que le candidat qui peut battre Donald Trump doit déjà avoir gagné dans des bastions démocrates et républicains comme moi. On doit réunifier ce pays, on doit le soigner et on doit commencer à aider les gens. »

A la sortie quelques-uns sont déjà convaincus, mais la plupart attendent de rencontrer les autres candidats. « J’ai trouvé qu’elle n’était pas évasive comme c’est trop souvent le cas en politique. Mais je vais encore attendre de voir les autres candidats », confie un des participants.

Les derniers sondages donnent Joe Biden largement en tête des intentions de vote aux primaires. Selon CNN, jeudi, Joe Biden était à 39% d’intention de vote, devant Bernie Sanders à 15%, et Elizabeth Warren à 8%.

► À lire aussi : États-Unis: Michael Bennet, 21e candidat à la primaire démocrate