États-Unis: le Trésor refuse de livrer les déclarations d'impôts de Donald Trump

Le Trésor américain refuse de communiquer à la Chambre des représentants les déclarations d’impôts de Donald Trump. Le ministre des Finances l’annonce dans une lettre adressée lundi 6 mai au président démocrate de la commission qui demande ces documents depuis un mois et demi. Steven Mnuchin se dit « non autorisé » à le faire. Une défiance de plus de l’administration Trump envers le Congrès qui pourrait bien déboucher sur une bataille judiciaire.

De notre correspondant à San Francisco, Eric de Salve

Dans sa lettre, le ministre des Finances de Donald Trump explique aux démocrates que leur demande « manque d’un but législatif légitime » et pose « de sérieuses questions constitutionnelles ». Steven Mnuchin refuse donc tout net de transmettre à une commission de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, les six dernières années de déclarations fiscales personnelles et professionnelles du président milliardaire.

Cette demande avait été formulée le 3 avril et sans cesse repoussée par l’administration Trump. Elle faisait suite aux accusations de l’ex-avocat et homme de confiance du président américain, aujourd’hui en prison. Auditionné en février, Michael Cohen avait en effet assuré que Donald Trump avait gonflé sa fortune pour remonter dans le classement Forbes des personnalités les plus riches et qu’il l’avait au contraire réduite pour payer moins d’impôts.

Donald Trump s'y oppose publiquement

Aux États-Unis, aucune loi n’oblige le président à rendre publiques ses déclarations d’impôts, mais il est de tradition pour tout candidat à la Maison-Blanche de les dévoiler. Donald Trump est le premier à ne pas le faire depuis Richard Nixon. Il s’y oppose même catégoriquement, allant le mois dernier jusqu’à lancer une action en justice contre la Chambre pour ne pas communiquer ces documents sur son empire financier, une première.

Face à une telle défiance, les Démocrates n’ont plus qu’une option : ils peuvent encore tenter d’obtenir ces documents par voie d’assignation judiciaire. Mais cette procédure pourrait être longue et aller jusqu’à la Cour suprême.