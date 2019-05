Colombie: sur les pas de Fernando Botero à Medellin

Fernando Botero est l'artiste le plus emblématique de Medellin, le peintre-sculpteur colombien le plus célèbre à travers le monde. À Medellin, sa ville natale, les habitants le considèrent comme un membre de la famille et un défenseur de la culture colombienne. Une place porte son nom et ses œuvres sont exposées dans la ville.

Les formes rondes et voluptueuses de Botero habillent la ville de Medellin. Dès l'aéroport, les publicités ou boutiques de cadeaux s'affichent à l'effigie de ses personnages. Dans le centre-ville, ses sculptures remplissent les places principales et les parcs, comme dans celui de San Antonio. Ses oeuvres sont aussi très visibles dans le parc Berrio, qui possède une place au nom de Botero. Une dizaine de ses sculptures y sont exposées de manière permanente, juste devant l'entrée du musée d'Antioquia qui propose une grande partie de ses peintures.

Toutes ses œuvres ont été offertes gratuitement par l'artiste-peintre comme un hommage à sa ville natale. Maria del Rosario Escobar, la directrice du musée d'Antioquia explique son geste. « Pour Medellin, Botero fait partie du patrimoine culturel et architectural. Le musée qui expose ses oeuvres est une référence. C'est également le plus ancien de la ville. Il a presque 140 ans. Ces cinquante dernières années, les donations et activités de Botero ont permis de développer davantage le musée. Il est lié à son succès. La place Botero était aussi son idée. Il y a environ vingt ans, Botero voulait offrir l'art à tous au moment où la violence était à son paroxysme. C'était un geste pour la dignité et l'espoir. »

Entrée du musée d'Antioquia sur la Place Botero à Medellin qui dispose des oeuvres de l'artiste mais aussi des donations d'oeuvres de sa collection personnelle 2.jpg RFI/Najet Benrabaa

La fierté des habitants de Medellin

Au sein du musée, on trouve également des œuvres d'autres artistes internationaux, toutes cédées par Botero. Il voulait rendre l'art accessible à tous. Le pari est réussi. Pour les habitants de Medellin, c'est un symbole.

Cristian Camilo Castro, natif de Medellin, décrit son admiration pour Botero. « Pour moi, il représente l'inspiration. Je l'admire pour son parcours artistique et son œuvre volumineuse, colorée, sensuelle et figurative. Connaître Botero, c'est connaître une facette positive de la Colombie. Ses peintures montrent autant le mal que le bien de l'histoire du pays. Il défend la culture colombienne à l'extérieur et pour ça nous lui sommes reconnaissants. »

Elen Gomez vient de la côte atlantique et vit depuis des années à Medellin. Elle est également tombée sous le charme de l'artiste. « On est fier de ce personnage. Il a une grande personnalité. Son art le montre. Donner ses œuvres est aussi une preuve de sa bonté et de son amour pour l'art. Il représente la meilleure image des Colombiens. »

À 87 ans, Fernando Botero est l'un des rares peintres à connaître le succès de son vivant. Un documentaire qui porte son nom est projeté depuis le 11 avril à Medellin. Celui qui s'est lui-même surnommé ironiquement « le plus colombien des artistes colombiens » a largement contribué à sa gloire dans son pays.