États-Unis: Donald Trump entend favoriser l'immigration au «mérite»

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Les Américains peuvent avoir une confiance totale : avec ce plan la sécurité à la frontière sera totalement assurée », entame Donald Trump. Une promesse récurrente du président, qui entend aussi réformer complètement le système d’immigration légale pour favoriser l’arrivée de travailleurs qualifiés. Donald Trump.

« Sous les règles insensées du système actuel, on ne peut pas donner la priorité à un docteur à un chercheur ou aux étudiants les mieux notés de leurs classes. Nous discriminons les génies, nous discriminons les plus brillants. Nous ne le ferons plus quand ce projet sera adopté, et on espère qu’il sera voté aussi vite que possible », a déclaré Donald Trump.

Mais Donald Trump le sait, il y a peu de chances que le Congrès, et notamment la chambre dominée par l’opposition, accepte un tel projet de loi.

« Si pour une raison ou une autre, on ne parvient pas à convaincre les démocrates d’adopter ce plan fondé sur le mérite et qui garantit une très grande sécurité, nous le ferons immédiatement après les élections quand nous aurons reconquis la chambre, conservé le sénat, et bien sûr la présidence », a ajouté Donald Trump.

L’immigration était déjà un thème majeur de la campagne de Donald Trump en 2016. Elle le restera pour le scrutin de 2020.