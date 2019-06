[Reportage] Ces Vénézuéliens qui se rendent en Colombie pour faire leurs courses

Depuis une semaine, la frontière entre le Venezuela et la Colombie, fermée fin février, est rouverte partiellement. Les ponts piétons sont de nouveau accessibles, seul le passage de véhicules reste interdit. L'afflux de Vénézuéliens pour traverser ce pont est immense. De nombreux candidats au départ, mais surtout des personnes qui viennent simplement faire leurs courses en Colombie pour ne pas subir les pénuries et les prix exorbitants liés à l’hyperinflation. Certains viennent de loin.

Avec notre envoyé spécial à San Antonio, Benjamin Delille

Dès les premières lueurs du jour, le terminal routier de San Antonio fourmille, des bus arrivent de tout le Venezuela. Elizabeth vient de Valera, à une dizaine d’heures de route. « On est arrivé ce matin et on rentre dès ce soir pour arriver demain matin chez nous », explique-t-elle.

Un trajet long et éprouvant qu’elle fait une fois par mois pour faire ses courses en Colombie. « J’achète de la farine, du riz, des céréales… Des choses qu’on trouve au Venezuela, mais c’est trop cher », confie Elizabeth.

Pour passer le pont Simon Bolivar, il suffit d’un carnet frontalier qui se télécharge sur internet ou s’achète à la sauvette. De l’autre côté, un immense marché à ciel ouvert. Des banques aussi, où Rebecca et sa famille retirent de l’argent liquide envoyé par leur mère.

« Je vis à Barquisimeto. Ma mère vit à Bogota et c’est elle qui nous fait des virements ici, parce qu’avec notre travail, on ne peut rien s’acheter », dit-elle.

Dès le soir venu, tous retraversent le pont en sens inverse

Avec l’ouverture de la frontière le week-end dernier, l’activité a explosé, constate Alexander, un jeune Vénézuélien installé en Colombie : « Il y a chaque jour plus de Vénézuéliens, c’est très bon pour les ventes, comme les pommes de terre que vous voyez. Ici, on trouve de tout et c’est moins cher. »

Parmi les produits les plus prisés, les médicaments. Maria tient une pharmacie où elle vend des génériques bon marché. « Ce sont des médicaments qui coûtent cher normalement, mais on fait en sorte de les vendre à des prix plus abordables », nous explique la pharmacienne.

Dès que le soir pointe, tous retraversent le pont en sens inverse, les bras et les sacs chargés de produits en tout genre. La plupart repartent dans la foulée. D’autres, faute de place, dormiront dans la rue avant de repartir au petit matin.

Côté Colombien de la frontière, des centaines de Vénézuéliens attendant devant un dispensaire qui distribue des repas gratuits. Certains sont venus depuis Caracas rien que pour un repas... #14Jun pic.twitter.com/WWZIsn8MR8 Benjamin Delille (@BenjiDelylo) 14 juin 2019

► À lire aussi : Le Pérou impose un visa aux ressortissants vénézuéliens