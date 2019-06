Colombie: une maison en plastique recyclé prête à monter

De notre correspondante en Colombie,

L'histoire de l'entreprise Conceptos plasticos est digne d'un film hollywoodien. En 2016, le concours américain Chivas - The Venture aux États-Unis, destiné aux entrepreneurs sociaux et innovants internationaux, la propulse sur le devant de la scène. L'entreprise gagne un million de dollars pour financer son projet.

Trois ans plus tard, elle a construit des maisons recyclées en Colombie, au Sri Lanka, au Mexique et en Côte d'Ivoire. Son usine principale de Mosquera, une ville située près de la capitale colombienne Bogota, a désormais une jumelle au Costa Rica.

Un procédé unique de type Lego

Dans un hangar de plus de 500 m², les employés triturent le plastique récupéré par les associations de recycleurs de rue de la ville de Bogota dans des machines. Puis, un additif naturel est ajouté aux morceaux de plastique pour lui donner plus de résistance au feu et de la solidité. Des barres de plusieurs mètres sont ensuite découpées en blocs. Ces derniers sont conçus de manière à être emboîtés les uns dans les autres, tel un puzzle ou un jeu de Lego.

Une fois traités, ces déchets donneront à la fois des briques et des pièces qui serviront de charpente pour maintenir la maison. La base reste une plaque de ciment traditionnelle, l'unique composant non plastique de la maison. Ce principe de construction permet de réduire les délais. Gustavo Romero montre alors un prototype. « Cette maison de 21 m² a nécessité approximativement quatre tonnes de déchets plastiques. Un bloc se compose d'environ 2,5 ou 3 kilos de déchets. Un client de Bucaramanga a construit sa maison avec sa femme et son beau-frère en un mois en travaillant deux jours par semaine », explique l'entrepreneur.

Un bloc se compose d'environ 2,5 ou 3 kilos de déchets recyclés. RFI / Najet Benrabaa

Réduction des coûts de production

D'après Gustavo Romero, outre les délais de construction, Conceptos plasticos réduit également le prix d'achat de 20% par rapport à un mode de construction avec du ciment.

« On fait des économies sur la construction des fondations de la maison, du transport des matériaux, de la main-d'œuvre, dit-il. On est aussi plus compétitif que les autres modes de construction comme le préfabriqué, populaire en Colombie. Car on a une meilleure résistance au choc. Si vous mettez un coup de poing à une planche mélangée avec du ciment d'une structure préfabriquée, elle va se casser. Vous pouvez jeter nos blocs du cinquième étage, ils ne se casseront pas. On fait du défaut du plastique une qualité. Il met 500 ans à se décomposer, on en fait une maison à vie. »

C'est ainsi « qu'une maison de 80 m² avec trois chambres, une cuisine, un salon et des toilettes, revient à environ 46 millions de pesos [environ 12 500 euros], là où avec un mode de construction traditionnel, rien que les fondations coûtent 20 millions de pesos [5 400 euros]. Avec nous, la fondation revient à 8 millions [2 160 euros]. »

Aujourd'hui, Conceptos plasticos grandit. Une nouvelle usine est en préparation à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

La société a été créée en 2010 par trois Colombiens. Initialement, leur travail consistait uniquement à recycler le plastique gaspillé par les entreprises afin qu’elles puissent le réutiliser. L’idée de fabriquer des logements à partir de plastique recyclé pour les mal-logés est venue plus tard. De nombreux projets sont en marche. À Cali, dans le sud de la Colombie, 200 tonnes de déchets plastiques vont devenir des maisons pour une centaine de familles.

