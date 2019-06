États-Unis: un Parti démocrate en quête de leader

Ce mercredi soir aux États-Unis se tient le premier débat entre dix candidats démocrates qui briguent l’investiture pour l’élection présidentielle de 2020. Dix autres candidats débattront le lendemain au même endroit. Au total, ils sont 24 candidats, mais quatre n’ont pas été qualifiés pour ces débats. Le Parti démocrate, après les élections de mi-mandat, semblait en mesure de se battre pour la présidence des États-Unis. Mais plus le temps passe, plus on a l’impression que ce parti est divisé, notamment sur la question de l’impeachment de Donald Trump.

La question de l’unité du Parti démocrate divise même les spécialistes de la politique aux États-Unis. Car si pour certains experts une ligne directrice semble se démarquer avec un positionnement bien plus à gauche du Parti démocrate, pour d’autres experts cela ne semble pas si évident. C’est le cas notamment de Françoise Coste, maître de conférences à l'université de Toulouse et spécialiste de la politique intérieure des États-Unis, qui estime que ce parti est dans un état « chaotique » :

« C’est surprenant. Après les mid-terms de novembre assez largement gagnées à la Chambre des représentants, on s’attendait à une série d’attaques coordonnées de la part du Congrès démocrate contre Trump et cela n’a pas du tout été le cas. La cheffe des démocrates Nancy Pelosi à l’évidence est très réticente, a même parlé de la possibilité d’un éventuel impeachment contre Trump. Par contre, la base du parti piaffe. Donc, entre la base et le leadership, on sent une certaine incompréhension mutuelle se développer qui est accentuée par le fait qu’il y a plus de 20 candidats à cette primaire. Donc, le positionnement du parti en devient illisible. On a l’impression qu’il n’y a pas de vrai leadership pour essayer de mettre un peu d’ordre dans tout ça. »

Une quantité impressionnante de candidats

Joe Biden, 76 ans, ancien vice-président des États-Unis sous Barack Obama, est actuellement en tête des sondages. Il est suivi par Bernie Sanders, 77 ans, qui briguait déjà l’investiture en 2016 (et qui représente l’aile la plus à gauche du parti) et Elizabeth Warren, 70 ans, sénatrice du Massachusetts. Trois ténors alors que c’est la jeunesse démocrate qui pousse le parti à prendre ce virage à gauche. Alors, est-ce qu’un candidat surprise pourrait affronter Donald Trump en novembre 2020, comme ce fut le cas en 2016 dans le camp républicain ?

Pour Alix Meyer, Me de conférence à l’Université de Bourgogne et spécialiste de l’histoire politique des États-Unis, tout reste possible : « Je crois que l’exemple Trump montre que tout peut arriver, des outsiders, il y en a beaucoup, donc c’est difficile de les qualifier d’outsider dans la mesure où l’offre est assez vaste. Il y a beaucoup de candidats dont la candidature semble trouver un écho auprès de l’électorat démocrate. Kamala Harris par exemple, la sénatrice de Californie, ou Pete Buttigieg, qui est le maire d’une petite ville dans l’Indiana, ou encore Beto O’Rourke, ancien représentant du Texas. Bref, il y a un grand nombre de candidats qui ont une certaine capacité à mobiliser des électeurs à créer un engouement. La dynamique des campagnes est telle que c’est vraiment très difficile à prédire. Pour l’instant, Joe Biden est en tête des sondages, mais honnêtement son avance est finalement assez faible à ce niveau de la course et encore une fois, l’élection ne commence qu’au mois de février 2020. D'ici là, beaucoup de choses vont se passer. C’est une histoire de dynamique de course électorale qui va permettre de faire un peu le tri entre les différents candidats. Ensuite : difficile de prédire qui en ressortira gagnant. »

Les jeunes démocrates ne veulent pas d’un ténor

Une victoire dans cette primaire d’une nouvelle figure politique ou alors d’un cacique du Parti démocrate aura des conséquences le jour du scrutin. Ce fut le cas en 2016, le choix d’Hillary Clinton avait alors fait fuir les partisans les plus à gauche du Parti démocrate qui soutenaient l’investiture de Bernie Sanders. Donc le choix du prochain candidat pourrait avoir de fortes répercussions sur le vote des partisans démocrates, comme le confirme Françoise Coste.

« La gauche, qui est plutôt jeune et plutôt non blanche, à l’évidence, est en colère contre le fait que les premières positions dans les sondages pour l’instant sont occupées par quelqu’un comme Joe Biden, qui a presque 80 ans, qui a une carrière au Congrès depuis 50 ans, qui a beaucoup de casseroles sur la question des relations raciales, sur la question du droit des femmes. Ces électeurs-là pourraient être un peu dégoutés par le résultat des primaires, même si on n’y est pas encore, mais c’est un risque et peut-être un peu bouder le parti l’année prochaine à l’élection présidentielle. »

Quel serait alors le candidat au profil idéal pour affronter Donald Trump en 2020 ? Il existe deux manières d’envisager la chose, deux écoles, comme l’explique Françoise Coste. Tout d’abord les experts, qui estiment qu’il faut un candidat à l’image de Trump, un candidat âgé et blanc. « Une symétrie parfaite qu’incarne par exemple Joe Biden. Un candidat à même de récupérer l’électeur ouvrier blanc qui s’est tourné vers Trump en 2016. Et puis l’autre école qui plaide pour un candidat totalement opposé, totalement différent à Trump. Ce pourrait être une femme, jeune, non blanche, quelqu’un de bien plus à gauche que Joe Biden. »

Mais peut-être que finalement le pire adversaire pour Donald Trump comme le souligne Alix Meyer n’est pas à chercher dans le camp démocrate : « Le meilleur adversaire de Donald Trump, ce sera au final Donald Trump et les résultats de l’économie américaine d’ici là. Malgré tous les efforts du candidat démocrate, quel qu’il soit, ou de la candidate démocrate, quelle qu’elle soit, une grande partie de l’élection va se jouer la popularité ou l’impopularité de Donald Trump et la situation économique américaine. » Le Parti démocrate sait à quoi s’en tenir !