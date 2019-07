À la une: la mort d'un militaire en détention au Venezuela

La photo de Rafael Acosta Arévalo, en uniforme, est affichée en une du site internet de Tal Cual. Selon l'opposition, le capitaine de corvette a été assassiné après avoir été torturé par des compagnons d'armes. Il faisait partie d'un groupe de 13 personnes arrêtées le 21 juin pour leur implication présumée dans un projet déjoué de coup d'État contre Nicolas Maduro. El Comercio, au Pérou, rappelle que les mots d’un de ses avocats, Alonso Medina Roa. Selon ce dernier, Rafael Acosta est apparu vendredi au tribunal « assis dans un fauteuil roulant parce qu'il ne pouvait pas se tenir debout en raison de douleurs intenses ». L'avocat indique sur Twitter que deux fonctionnaires de la direction générale du contre-espionnage militaire ont été arrêtés. Ils sont poursuivis pour homicide, mais pas pour des faits de torture.

Salvador : les deux migrants morts noyés enterrés ce lundi

La presse salvadorienne, de son côté, évoque le retour hier des dépouilles d'Oscar Martinez et de sa fille Valeria. Les deux migrants étaient morts noyés la semaine dernière alors qu'ils tentaient de rejoindre les États-Unis en traversant le Rio Grande. Les deux cercueils ont été rapatriés par voie terrestre, escortés par des véhicules du gouvernement salvadorien, nous apprend La Prensa Grafica. C'est là qu'ils ont été veillés et que s'est tenue une cérémonie dans la plus stricte intimité, à la demande de la famille. Le père et sa fille doivent être inhumés ce lundi dans le cimetière La Bermeja à 10 heures du matin, heure locale.

Le drame a été très médiatisé au Salvador et à l'étranger. « C'est frappant, écrit le rédacteur en chef du journal salvadorien El Mundo, que l'indignation soit plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays ». « On ne peut pas rejeter la responsabilité de ces tragédies seulement sur Trump ou sur Lopez Obrador [les présidents américains et mexicains], c'est la dette historique de nos gouvernements qui n'ont pas fait suffisamment pour améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens ». La Prensa Grafica nous apprend qu’un autre Salvadorien a trouvé la mort dimanche dans le centre de détention de McAllen au Texas. Selon les autorités américaines, l'homme avait des problèmes de santé. Il voyageait avec sa fille, qui doit être transférée dans un centre réservé pour mineurs.

Plus de dessin dans le New York Times

Le New York Times publie ce lundi sa première édition sans dessin de presse.La décision avait été prise au mois de juin par le grand quotidien américain. Elle faisait suite à la polémique survenue au mois d’avril après la publication d’un dessin jugé antisémite, qui représentait le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu en chien attaché à une laisse tenu par le président américain Donald Trump.

Le même jour, on apprend dans le Washington Post que Michael de Adder, un dessinateur canadien qui travaillait en free-lance depuis 17 ans pour le groupe de presse Brunswick News, a été congédié. La décision intervient quelques heures après la publication sur son compte Twitter d'un dessin qui est devenu viral. On y voit Donald Trump jouant au golf, impassible, près du corps des deux migrants salvadoriens morts noyés en tentant de rejoindre les États-Unis.

La nouvelle de ce licenciement a été abondamment critiquée, explique le Huffington Post. Selon le communiqué de Brunswick News, le licenciement du dessinateur n'a cependant rien à voir avec ce dessin. « Du jour au lendemain, c'était comme si je n'avais jamais travaillé pour le journal, s'étonne le dessinateur Michael de Adder sur Twitter. Tirez-en vos propres conclusions ».

Uruguay : les noms des candidats à la présidentielle dévoilés

Des primaires se sont tenues dimanche, écrit le journal argentin Clarin, pour départager les candidats des principaux partis. Plus de 2,6 millions de personnes étaient appelées aux urnes, mais seuls 35% ont voté. La República revient sur le profil du trio de tête, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés en tête dans les trois principaux partis : l'ancien sénateur Daniel Martinez du Frente Amplio ; Luis Lacalle Pou, du Parti national, le fils d'un ancien président. Et l'économiste Ernesto Talvi, du Parti Colorado. « Des résultats qui n'ont pas surpris », estime La Republica. Le journal de Montevideo rappelle que c'est la première étape d'un calendrier de trois ou quatre élections - s'il y a un deuxième tour à la présidentielle du 27 octobre. Un marathon « qui culminera en mai 2020 avec les élections départementales ».

États-Unis : une alliance de milliardaire… surprenante

Le Boston Globe revient ce lundi sur l’alliance inattendue entre deux hommes d'affaire que tout oppose : Georges Soros, classé à gauche, et Charles, l'un des frères Koch, franchement plus à droite. « Au-delà du fait d'être milliardaires (...) ils ont peu de choses en commun », reconnaît le journal américain. Ils financent d’ailleurs les campagnes de candidats diamétralement opposés à chaque élection. « Mais ils ont trouvé un terrain d'entente : les États-Unis doivent mettre fin à leur politique de " guerre continue " et adopter une politique étrangère entièrement nouvelle ». Pour cela, Georges Soros et Charles Koch financent le Quincy Institute, un nouveau think tank, basé à Washington. Selon le chercheur qui signe cette tribune, le centre d'analyse devrait notamment plaider pour « un retrait des troupes d'Afghanistan et de Syrie, le retour des États-Unis dans l'accord nucléaire iranien et la fin des campagnes pour un changement de régime au Venezuela et à Cuba ».

Mexique : des voitures enterrées sous une tempête de grêle

On termine avec des images incroyables à la une de la presse mexicaine. Les journaux publient les images de véhicules ensevelis sous ce qui semble être de la neige. C’est en réalité une tempête de grêle « sans précédent », écrit La Razon, qui a touché dimanche la ville de Guadalajara et ses environs. La pluie de grêle n’a duré selon Milenio, entre 20 et 30 minutes. Une demi-heure seulement durant laquelle est tombé environ un mètre et demi de grêle. Les pompiers ont dû porter secours à de nombreux naufragés de la route, qui ont patienté sur le toit de leur voiture, comme le montre Proceso. Depuis hier ce sont des engins de chantiers qui déblaient peu à peu les routes.