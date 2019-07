Équateur: les autorités décrètent l'état d'exception dans le nord du pays

Mille deux cents policiers et mille cinq cents militaires, accompagnés par vingt procureurs, sont arrivés ce mardi à 4h30 du matin dans la province d'Imbabura, en proie à des violences récurrentes. Selon la presse équatorienne, la zone est devenue incontrôlable, ce qui a poussé le président Lenin Moreno à émettre le décret 812 déclarant l'état d’exception. Celui-ci permet aux forces de l’ordre d’opérer des perquisitions sans autorisation préalable, et suspend la liberté de circuler, d’association et de réunion.

Homicides, exploitation sexuelle, traite de personne, évasion fiscale et blanchiment d’argent... Dans cette zone minière, proche d’un gisement d’or en phase d’exploration, les activités illégales se sont multipliées ces dernières années. Cette manne et cette impunité ont également attiré des groupes armés. En 2018, les autorités équatoriennes ont désarticulé 92 bandes criminelles et arrêtées plus de 800 personnes.

Avec cette opération lancée ce mardi matin, Lenin Moreno compte mettre un terme à ses agissements. Et il y a urgence, car en 2021, une mine souterraine doit ouvrir. Ce sera la plus grande mine d’argent au monde et la troisième mine d’or, selon les autorités équatoriennes.