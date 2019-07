Trump attaque May, tempête diplomatique entre Londres et Washington

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Brouille entre deux vieux alliés : rien ne va plus entre le président américain et la Grande-Bretagne. Donald Trump s'en est pris lundi 8 juillet avec une extrême virulence à la Première ministre britannique sortante Theresa May, après la publication dans la presse de câbles diplomatiques le mettant en cause. L’ambassadeur britannique, qui qualifie dans ses messages l’administration Trump d’inepte, d’imprévisible et de dysfonctionnelle, a reçu le soutien de la Première ministre, ce qui a suscité la fureur du président américain.

« Je suis très critique de la façon dont Theresa May a géré le Brexit, elle a semé une vraie pagaille », a ainsi écrit le président sur Twitter avant d’ajouter : « La bonne nouvelle est que la Grande Bretagne aura bientôt un nouveau premier ministre ». Donald Trump a attaqué dans la foulée l’ambassadeur britannique à Washington : « Je ne le connais pas mais il n’est ni aimé, ni bien vu aux États-Unis » a déclaré le président. Et d’asséner : « Nous n’aurons plus de contact avec lui. »

En réalité, le président a eu plusieurs entretiens avec Kim Darroch. Selon la presse américaine, l’ambassadeur rencontre aussi régulièrement John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, et ses soirées sont fréquentées par de nombreux membres de l’administration américaine. Via Twitter, Donald Trump annonce donc que ces rencontres sont désormais bannies. Il espère sans doute la nomination d’un nouvel ambassadeur avec l’arrivée du prochain Premier ministre. Peu après son élection en 2016, le président américain avait tenté sans succès de peser sur le choix de Londres, en déclarant qu’il souhaitait voir nommer Nigel Farage à Washington.

