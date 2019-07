Kim Darroch, ambassadeur britannique à Washington, démissionne

Kim Darroch a décidé de jeter l’éponge pour arrêter net la tempête diplomatique alimentée depuis plusieurs jours par Donald Trump. Le président américain avait d’abord réagi avec retenue à la fuite dans la presse samedi 6 juillet de câbles diplomatiques confidentiels.

Dans ces lettres rédigées en 2017, l’ambassadeur britannique décrivait un président erratique et incompétent à la tête d’une Maison Blanche chaotique et inepte. Mais très vite Donald Trump a changé de ton et traité sur Twitter Sir Kim Darroch de « type stupide » et réitéré ses attaques contre la Première ministre Theresa May et sa façon « ridicule et désastreuse » de gérer le Brexit. Enfin, mardi le président américain s’est déchaîné qualifiant cette fois l’ambassadeur britannique à Washington d’ « imbécile prétentieux ». La polémique a d’ailleurs occupé une place centrale mardi soir lors du débat télévisé entre Boris Johnson et Jeremy Hunt, les deux candidats à la succession de Theresa May.

Kim Darroch a décidé de démissionner après avoir constaté que Boris Johnson avait refusé à de multiples reprises de lui apporter son soutien contre Donald Trump. Un refus qui, a expliqué l’ambassadeur, l’a convaincu que le probable prochain Premier ministre n’hésiterait pas à sacrifier les hauts fonctionnaires de l’Etat britannique afin de ne pas froisser son allié américain. Mais ce départ précipité crée un dangereux précédent en donnant l’impression que le devenir de tout ambassadeur britannique dépendrait du bon vouloir du président américain.