Les Brésiliens dans la rue contre la réforme des retraites votée à la Chambre

Avec notre correspondante à Sao Paulo, Sarah Cozzolino

Le long de l’avenida Paulista, Eduardo Mello brandit un panneau où sont dessinés un dentier et un cercueil, avec pour sous-titre : « Souriez, vous êtes retraités ». « Le futur du retraité, ce sera la mort. Le peuple n’aura plus le droit de profiter du temps grâce aux services qu’il a rendus. Moi, je vais encore devoir contribuer dix ans. Aujourd’hui, j’ai 61 ans mais je ne trouve plus de travail », dit-il.

Comme beaucoup de Brésiliens, Eduardo a alterné entre travail salarié et petits boulots informels tout au long de sa vie. En conséquence, il devra encore retarder l’âge de sa retraite avec la réforme. Le projet de loi inquiète aussi la nouvelle génération. À 21 ans, Vinicius Santos a peur de ne jamais toucher de retraite : « Nous, la classe ouvrière des périphéries, on commence à travailler vers 13-14 ans au Brésil. Et maintenant, on comprend qu’on n’arrêtera plus jamais de travailler à partir de cet âge-là. »

Les manifestants défilent aussi contre le gouvernement de Jair Bolsonaro, qui a présenté la réforme comme la seule porte de sortie d’un chaos fiscal. « Le Brésil est de plus en plus proche du chemin de l'emploi et de la prospérité », se félicite le président brésilien sur Twitter. La prochaine étape est maintenant le vote au Sénat, où les débats pourraient prendre à nouveau des semaines, voire des mois.