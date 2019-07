Venezuela: les pourparlers reprennent à la Barbade

Très peu d'informations filtrent sur les discussions entre le gouvernement et l'opposition à la Barbade. Mais d'après la Norvège qui joue le rôle de médiateur, ce silence est essentiel pour arriver éventuellement à un accord politique.

On sait néanmoins que les pourparlers tournent autour de six points, dont l'organisation de l'élection présidentielle et le rétablissement du Parlement comme véritable institution législative. L'Assemblée nationale contrôlée par l'opposition a été mise à l'écart au profit de l'Assemblée constituante composée de partisans du président Nicolas Maduro.

Le destin du chef de l'État figure également au menu des discussions, d'après plusieurs sites d'informations. Dans le cas d'une élection présidentielle anticipée, sera-t-il candidat ou laisserait-il la place à un autre dirigeant chaviste ? Le nom du gouverneur de l'État de Miranda, Hector Rodriguez, circule de plus en plus comme une possible alternative politique à Nicolas Maduro. Lequel qualifie officiellement les négociations de succès.

Son adversaire, le président autoproclamé par intérim Juan Guaido se veut plus prudent. « Ces rencontres constituent seulement une médiation du gouvernement norvégien et non pas un "dialogue" », a-t-il déclaré ce week-end. Un mécanisme de plus selon lui dans une stratégie qui vise à obtenir le départ de Nicolas Maduro et l'organisation d'élections libres et transparentes.