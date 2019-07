Colombie: Medellín lance sa Quatrième révolution industrielle

L'objectif est ambitieux : faire de Medellín la capitale des sciences, des technologies et de l'innovation d'Amérique du Sud en l'intégrant dans un réseau mondial financé et géré par le FEM, le Forum économique mondial. Le réseau compte la ville de San Francisco, la Chine, le Japon et l'Inde.

Cela fait plusieurs années que le concept de Quatrième révolution industrielle résonne à travers le globe. Il s'agit d'un nouveau modèle d'architecture mondiale, la « globalisation 4.0 » qui est déjà en train de transformer nos vies, notre mode de consommation et notre travail. Cette révolution serait le prolongement de la révolution numérique et de sa rencontre avec d’autres technologies.

Le fondateur de Forum économique mondial, Klaus Schwab, y a consacré plusieurs ouvrages et surtout un réseau que l'ingénieur et économiste allemand est en train de renforcer. La dernière recrue est la Colombie et la ville de Medellín. Durant trois ans, le forum financera le centre d'innovation et de technologie à hauteur de trois millions d'euros. Cette ville n'a pas été choisie par hasard. Cette intégration est une reconnaissance de ses efforts pour changer son image liée à la violence et au narcotrafic.

Medellín, une transformation vers l'innovation

Sa métamorphose a débuté il y a plusieurs décennies lorsque les dirigeants de la ville ont décidé de parier sur l'avenir. Plusieurs maires se sont succédé en consolidant l'engagement d'une croissance économique via l'innovation.

Sergio Naranjo, le responsable de communication du centre de la Quatrième révolution industrielle à Medellín, explique que deux facteurs ont influencé ces décisions politiques. Le premier est d'ordre culturel. « Medellín et ses habitants ont un grand pouvoir de résilience. Alors que la ville devenait invivable et la violence quotidienne, ils ont choisi de regarder vers l'avenir. Faire face. On ne peut pas effacer le passé, mais on en fait donc une force. »

Agostinho João Almeida (directeur) et Sergio Naranjo (responsable de la communication) RFI / Najet Benrabaa

Le deuxième facteur est lié à la position géographique de la capitale d'Antioquia. « Medellín est une ville du centre de la Colombie. Elle n'est pas proche de port, ou d'un réseau maritime. Elle n'a pas non plus de réseau ferroviaire qui permet de transporter des marchandises de type industriel. De ce contexte est né l'idée de faire de la connaissance un outil de développement économique. On a choisi de faire des cerveaux notre valeur ajoutée pour générer une croissance économique. »

Création du plan CTi

Ainsi en 2012, la municipalité et l'entreprise symbole de l'innovation Ruta N lancent le plan Cti (sciences, technologies et innovation). D'après la description faite par le groupe sur son site internet, le plan se concentre sur « trois secteurs : l’énergie, la santé et les TIC, technologies de l'information et de la communication, et toutes les activités transversales permettant de renforcer les capacités de tous les acteurs du système régional d’innovation ».

L'objectif est alors d'atteindre en 2021, les 3 % de l'économie de Medellín investis dans le développement des technologies de l'innovation. Ruta N l'applique en accueillant les start-up de demain mais également le premier centre de la Quatrième révolution industrielle.

L'ambition de créer de l'intelligence artificielle

À première vue, les bureaux, disposés dans un open space, n'ont rien de particulier. Pourtant, une salle de réunion, encore vide, a été baptisée au nom du centre. Le directeur, Agostinho João Almeida nous décrit son travail : « On a deux axes. Le premier est celui de vigilance. On observe les nouvelles tendances mondiales en matière de technologie, mais aussi d'introduction dans le marché, et les lois en vigueur pour chaque produit innovant. Ensuite, nous faisons en sorte de connecter entreprises, entrepreneurs, start-up, gouvernements, pour insérer au mieux les nouvelles technologies dont ont besoin nos sociétés. On permet donc l'union des deux mondes : celui du secteur réglementaire (des règles et des lois) avec celui des défis technologiques. »

Actuellement, le centre travaille sur un projet de drone pour transporter des matériaux. L'ambition est également le développement de l'intelligence artificielle, et des moyens de rendre la ville de Medellín plus écologique.

Pour l'inauguration, le président colombien Ivan Duque a fait le déplacement. C'est pour dire l'importance du projet. Le géant américain Amazon l'a aussi compris. Il s'est engagé à former 2 000 jeunes Colombiens.