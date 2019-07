A la Une: Robert Mueller auditionné par la Chambre des représentants

C’est ce jeudi 25 juillet qui se tient l’audition très attendue de l’enquêteur spécial et ancien directeur du FBI Robert Mueller. Celui qui a enquêté pendant près de deux ans sur d’éventuelles ingérences russes durant la dernière élection présidentielle témoigne devant la Chambre des représentants, aux mains des démocrates, puisqu’ils détiennent la majorité. Des démocrates qui s’interrogent toujours sur l’éventualité de lancer une procédure de destitution contre Donald Trump, comme le détaille Politico. Mais la cheffe de file des démocrates, Nancy Pelosi, fait pour l’instant bloc pour empêcher cette éventualité. Cette audition va donc tester la résistance de Nancy Pelosi face à ses camarades démocrates qui souhaitent lancer une telle procédure, estime Politico.

« C’est le jour de Mueller », titre quant à lui le quotidien du Congrès The Hill. Le quotidien s’interroge sur l’éventualité de découvrir de nouveaux faits. Comme le rappelle le quotidien, le 29 mai dernier, lors d’une allocution de neuf minutes devant un parterre de médias, Robert Mueller n’avait distillé aucune information supplémentaire, expliquant au contraire que son rapport était son témoignage. The Hill et Politico sont sur la même longueur d’onde et ne savent pas à quoi s’attendre. Une audition très attendue donc, mais qui pourrait bien être un flop estime les deux médias.

Boris Johnson et Donald Trump faits pour s’entendre

La presse américaine revient ce jeudi sur la relation entre Donald Trump et le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson. « Trump et Johnson : alliés dans les perturbations », titre ce matin le New York Times. Le quotidien new-yorkais rappelle que Donald Trump pousse Boris Johnson pour que le Royaume-Uni quitte l’Union européenne sans accord. Mais Boris Johnson risque de faire face à une réalité bien différente, estime le quotidien, ce qui pourrait bien conditionner la future relation entre ces deux dirigeants.

Une analyse partagée par le Washington Post. Même s’ils sont amis, des différences politiques demeurent notamment concernant l’Iran, le conflit israélo-palestinien ou encore le changement climatique. Reste que comme le souligne Andrew Mitchell, membre du parti conservateur britannique, le contraste entre la relation de Trump avec Theresa May et celle qu’il a avec Boris Johnson ne peut être plus fort. Andrew Mitchell estime dans les pages du Washington Post que cette amitié sera bonne à la fois pour le Royaume-Uni et les États-Unis.

L’opposition peine à mobiliser

Ce mercredi 24 juillet, Juan Guaido avait convoqué une session en plein air de l’Assemblée nationale, espérant une forte mobilisation. Si les différents journaux qui reviennent sur cette mobilisation ne fournissent pas de décompte en termes de mobilisation, les images diffusées montrent une foule bien moins importante que lors des rassemblements qui avaient suivi la proclamation de Juan Guaido comme président par intérim. La population s’essouffle et souffre de pénuries de plus en plus sévères, de coupure d’électricité, d’eau, de gaz.

Juan Guaido en a donc profité hier pour appeler à la mobilisation, comme le détaille Efecto Cucuyo en annonçant de prochaines manifestations. Selon le quotidien, le président par intérim n’a pas abordé les discussions en cours avec le régime de Nicolas Maduro qui se tiennent à La Barbade, mais a au contraire exhorté la communauté internationale à soutenir l’Assemblée nationale vénézuélienne. Une session en plein air qui a permis de voter la réintégration du Venezuela dans le Traité interaméricain d’assistance réciproque (Tiar). Une décision qui permet de mettre en place les outils nécessaires en cas d’intervention militaire étrangère.

À Porto Rico on attend toujours le départ du gouverneur

La mobilisation pour réclamer le départ du gouverneur ne faiblit pas à Porto Rico. Pour ce jeudi un appel à la grève générale a été lancé et des manifestations sont également prévues.Une grève et des manifestations qui pourraient bien être finalement annulées d’après El Nuevo Dia. Selon ce quotidien Ricardo Rossello devrait annoncer sa démission aujourd’hui. Le gouverneur, précise le quotidien, aurait déjà enregistré un message vidéo qui devrait être diffusé dans la journée.

Si d’aventure les choses se passent comme l’annonce El Nuevo Dia, c’est la secrétaire à la Justice Wanda Vasquez qui assurerait l’intérim. Une démission qui interviendrait trois semaines après la divulgation de discussions sur l’application Telegram. Discussions au cours desquels le gouverneur aurait tenu des propos homophobes, misogynes et faisait état aussi de la manière de s’en prendre à des élus de l’opposition pour ternir leur réputation.

Quel avenir pour le nouveau Premier ministre haïtien Fritz-William Michel ?

Ce choix, annoncé par le président Jovenel Moïse sur les réseaux sociaux, en a surpris plus d’un. À l’image du quotidien Le National. Le quotidien rappelle que cet illustre inconnu faisait partie du « cabinet mort-né » de Jean Michel Lapin, le Premier ministre démissionnaire. Un cabinet mort-né, car il n’est jamais parvenu à présenter sa déclaration de politique générale au Parlement.

La faute aux tensions politiques actuelles marquées, comme le précise Le National, par des vagues de mobilisation sur le terrain. Et Le National de prédire le même avenir à ce quatrième Premier ministre en deux ans de présidence de Jovenel Moïse. Il faut dire que les tensions persistent. D’ailleurs des organisations de base et populaires projettent d’organiser, dimanche prochain, un sit-in, devant l’ambassade américaine, pour continuer d’exiger la démission du président Jovenel Moïse, selon l’agence en ligne AlterPresse.